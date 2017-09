<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | Colloque national sur la poésie </span>:<br><span style='color:red;'>Melhoun, un patrimoine bien vivant</span>

Dans le cadre du festival national du Melhoun qui s’est déroulé comme à l’accoutumée à Mostaganem du quatorze au dix sept du mois courant, un colloque national sur «le Melhoun (poésie populaire), un patrimoine vivant» animé par des professeurs d’universités et des spécialistes, a été organisé avant-hier à la bibliothèque principale de lecture.

Ainsi, pour la première fois, les organisateurs de ladite manifestation culturelle qui se répète depuis 1982, tentent de construire une assise scientifique à la poésie populaire (Melhoun). Pour cela, ils ont l’accord des responsables du Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique, du centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle et de l’université de Mostaganem. La collaboration de ces centres avec les organisateurs dont le commissaire dudit festival Bendameche Abdelkader qui est aussi président du Conseil national des arts et des lettres, saura mettre par les résultats des recherches en évidence la valeur du Melhoun sur son apport sur les plans pédagogique, historique, éducatif et social aux générations. Les conférences malheureusement courtes, ont été axées essentiellement sur la mise en valeur de la poésie populaire (Melhoun) dont Sidi Lakhdar Benkhlouf était le précurseur au seizième siècle et laudateur du Prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut sur lui). D’ailleurs, le festival est dédié à Sidi Lakhdar, un grand lettré et a eu à exercer les fonctions de général dans l’armée turque et participa à des batailles contre les envahisseurs espagnols. Sidi Lakhdar acteur actif dans la bataille de Mazagran en août 1558, au cours de laquelle onze mille soldats espagnols dont le comte d’Alcaudette.

Dans sa quacida «Kassat Mazaghran maâlma», Sidi Lakhdar raconte avec détails le déroulement de ladite bataille. Cette quacida est une référence pour les historiens. Le professeur Ferraoun Hamou a mis dans son intervention, en exergue, la réalité Mohammadienne dans les textes (quacidas) de Sidi Lakhdar, tout en récitant des vers où celui-ci raconte de façon claire et dans un langage bien compris des masses populaires «la présence Mohammadienne dont il se délectait. Ensuite, Amar Bouaziz, président de la ligue de la poésie populaire, est intervenu pour parler de la poésie mystique des poètes de l’est algérien.

Quant à Chaâlal Khaled Yacine, chercheur en patrimoine poétique melhoun, a animé une conférence sur «l’imitation dans l’interprétation du chaâbi et ses conséquences néfastes sur la poésie Melhoun. L’intervenant dira que certains mots de quacidates sont changés, remplacés par d’autres pour des raisons d’ignorance, politiques, dénaturant complètement le sens. Ainsi, ces quacidates chantées, puis imitées aveuglément, perdurent les fautes, erreurs quelques fois volontaires, un travail de recherches doit se faire par des experts pour situer telle ou telle quacida dans son vrai contexte. Bouferma Hadj, professeur et chercheur en patrimoine poétique, qui a traduit de l’arabe au français une dizaine de quacidas de Sidi Lakhdar dont des exemplaires se trouvent à la bibliothèque nationale, a animé une conférence sur «l’authenticité du texte poétique melhoun et les effets de sa traduction». La traduction du texte ne doit altérer le sens.

Le traducteur doit être fidèle. Hamaïdya Mohamed, musicologue et chercheur en patrimoine poétique, a animé une conférence sur «les canons de la poésie Melhoun» dans l’interprétation des cheikhs». Il a montré des erreurs dans les vers de certaines quacidas (manque de syllabes ou surplus, ainsi que des mots changés, le tout, par l’écrit dessus et des autres. A indiquer que c’est la transmission orale qui a prévalu des siècles. L’intervenant a montré comment les experts peuvent y remédier. D’autres conférences ont été également animées entre autres «la poésie d’expansions amazigh» celle-ci, a été animée par Zeggane Larbi dit Kamel Hamadi, auteur-compositeur. Il est à signaler que toutes les conférences seront réunies dans un recueil dont des exemplaires seront distribués prochainement. A l’issue des conférences, un débat fructueux a eu lieu. L’assistance était composée de professeurs, de spécialistes et d’intellectuels.

