<span style='text-decoration: underline;'>Kheïreddine Zetchi</span>:<br><span style='color:red;'>«Mellal doit assumer les conséquences de ses propos»</span>

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a affirmé lundi à Alger que le patron de la JS Kabylie (Ligue 1), Chérif Mellal, devait assumer sa responsabilité suite à ses propos dans lesquels il a qualifié le président de la Ligue de football professionnel (LFP) et certains dirigeants de club de “”mafieux’’.

“”Le fait de qualifier le président de la LFP (Abdelkrim Medouar) et des clubs de mafia est très grave, Mellal est responsable de ses propos tout en assumant les conséquences. Je suis choqué et surpris par sa sortie, je voudrais bien connaître les raisons qui l’ont poussé à faire ce genre de déclarations’’, a indiqué le président de l’instance fédérale sur les ondes de la radio Chaîne III. Selon Zetchi, le président de la JSK sera convoqué par la LFP pour donner plus de détails et expliquer ses raisons. “”Il y a une commission de discipline au niveau de la Ligue qui va très certainement convoquer Mellal pour donner plus d’informations par rapport à ses déclarations. Il pourrait même être convoqué par la commission d’éthique de la FAF car des propos de ce genre sont assez graves’’, a ajouté le patron de la FAF. Outre ses propos, Mellal avait menacé de ne pas jouer la rencontre opposant l’USM Alger à la JSK de la 13 journée du championnat de Ligue 1, programmée mardi à 17h45 au stade Omar-Hamadi de Bologhine alors qu’elle devait se jouer ce lundi dans un premier temps. “”Il y a une Ligue qui est chargée de l’organisation et de la programmation des deux championnats (Ligues 1 et 2, ndlr) et par conséquent, toutes les équipes sont tenues de respecter le calendrier arrêté.