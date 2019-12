<span style='text-decoration: underline;'>Hai Zitoune (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Mémorial Yahia Djillali et jubilé Azaoui Lakhdar</span>

Le stade Bessol de Hai Zitoune, a connu une grande ambiance ce vendredi où les anciens joueurs des quartiers avoisinants du stade, se sont entendus pour rendre hommage au défunt Yahia Djillali ancien footballeur et ont même honoré Azaoui Lakhdar ancien responsable des stades de foot.

Ainsi, une quarantaine de footballeurs se sont retrouvés à ce rendez-vous «contre l’oubli» et grâce à ces anciens footballeurs dont Hadj Houari, Hebri, Omar, Lahmeche Mokhtar et Rahi Hasni et bien sûr l’arbitre de la rencontre Louahala Réda qui a su arbitrer le match dans une ambiance fair-play et familiale, sans oublier la cheville ouvrière de ces matchs qu’on constate tous les vendredis et Djamel l’homme à tout faire. Mais, les retrouvailles étaient visibles et une réception des cadeaux aux familles des intéressés a clôturé cette ambiance qui a satisfait tout le monde. Bravo aux organisateurs.

Adda.B