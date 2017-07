<span style='text-decoration: underline;'>﻿Réunification du MSP/FC </span>:<br><span style='color:red;'>Menasra succède à Makri</span>

Alors que tout le monde attendait à ce que Abderazak Makri, mais le «congrès extraordinaire de la réunification» du MSP et du front du Changements, a mis Abdelmadjid Menasra à la tête du parti de feu Mahfoud Nahnah.

Ainsi, le congrès de la réunification s’est soldé par l’élection de Abdelmadjid Menasra comme président du parti pour une période de six mois avant de céder à nouveau le fauteuil à Abderazak Makri qui restera au niveau des structures dirigeantes.

Le congrès a décidé également de créer un poste de Vice-président, pour cette période de transition et devrait revenir à un cadre du MSP. Quant à lui, le Madjliss Echoura, est passé de 200 à 400 membres entre les deux partis. À noter que Abdelmadjid Menasra, lui-même sorti des flancs du MSP pour créer son propre parti politique, a procédé à la dissolution de celui-ci pour revenir au bercail.

Pour la réunification entre le MSP et le FC, s’est vue concrétisée après la signature d’un accord entre Abderazak Makri et Abdelmadjid Menasra. Et les deux conseils des deux partis sur plusieurs points. Le premier signe de l’unification était la présentation des listes communes lors des législatives du 4 mai qui se voulait comme une nouvelle phase de ce qui est appelé «la fédération des potentialités du courant islamiste modéré». Cette phase de transition va durer une année au terme de laquelle se tiendra un congrès ordinaire du parti qui verra l’élection d’une nouvelle direction et éventuellement un nouveau logiciel politique.

Abderrezak Makri avait refusé officiellement la non-participation du MSP au gouvernement. Cette décision a été prise par le Conseil consultatif du parti. Abdelmadjid Menasra avait indiqué la même chose.

A noter que de nombreux militants du MSP, tant au niveau du bureau national que du Madjliss Echoura, n’ont pas accepté de bonne grâce le retour au bercail de Menasra et ses ouailles et surtout le principe de parité dans la répartition des responsabilités pendant cette phase de transition.

Alger: Wahida Oumessaoud