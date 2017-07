<span style='text-decoration: underline;'>Partis politiques</span>:<br><span style='color:red;'>Menasra veut renforcer la place du MSP sur la scène nationale</span>

Intervenant hier lors d’une conférence de presse organisée au siège de son parti, Abdelmadjid Menasra a indiqué que son objectif est de réussir l’unification du MSP/FC.

Ainsi, le président du MSP a énuméré les objectifs qu’il a tracés pour sa période de présidence du parti. Il s’agit entre autres, de veiller à la réussite de l’unification du parti à travers la descente sur le terrain pour rassembler les bases militantes, réussir les élections locales à travers l’élargissement des candidatures, faire face contre la fraude qui selon lui existe toujours avec force en Algérie. Il est également question d’ouvrir les portes devant les militants du MSP et aussi assurer une présence politique solide à une présence d’une opposition parlementaire solide.

Le même responsable a indiqué également, que le MSP restera dans l’opposition parlementaire. Pour lui, la ligne politique du MSP ne sera désorientée même avec son arrivée à la tête de ce parti. Car, explique-t-il, les militants ont choisi cette ligne donc, nous devons les respecter. Un parti qui n’est pas au Gouvernement, est considéré automatiquement dans l’opposition» a-t-il clarifié et d’ajouter qu’il veillera à participer fortement dans l’opposition parlementaire car, selon lui «la vraie démocratie ne se réalise qu’avec l’existence de partis forts sur la scène nationale».

Au sujet de la situation actuelle du pays, le conférencier l’a qualifiée de «fragile». Sur le volet financier, le conférencier a estimé que la situation est très fragilisée et que les prix du pétrole n’arrivent pas encore à se fixer à haut niveau. Pour lui, le Gouvernement n’a pas pu tenir ses promesses de réduire les importations et il n’a pas aussi augmenté les exportations hors hydrocarbures. Il rappellera que le volume des importations durant les 6 premiers mois de l’année en cours, n’ont pas baissé et ce, malgré les promesses du Gouvernement. M. Menasra a critiqué fortement la mise en place des licences d’importation qui selon lui, ne créent que de la corruption. Sur le volet social, le patron du MSP a prévu une rentrée sociale explosive. «En raison de l’absence d’un vrai dialogue social et politique, la rentrée sociale prochaine, sera sans doute explosive», a indiqué M. Menasra qui parle aussi de l’absence d’un dialogue politique solide entre le Gouvernement et la classe politique nationale.

Sur le même sujet, le patron du MSP a estimé que l’initiative du gouvernement visant l’ouverture d’un dialogue national avec le mouvement associatif et les partis politiques, n’est pour le moment qu’«une intention». Il dira qu’il souhaite que le gouvernement «ouvrira un dialogue général et national et ce, pour réaliser un consensus national». Le même responsable dira que la participation de son parti à cette initiative n’est pas encore posée car, «pour le moment, le MSP n’a reçu aucune invitation de la part du Gouvernement».

À rappeler, que le congrès extraordinaire de la réunification tenu samedi passé, s’est soldé par l’élection de Abdelmadjid Menasra comme président du parti pour une période de cinq mois avant de céder à nouveau le fauteuil à Abderazak Makri qui restera au niveau des structures dirigeantes. Le congrès a décidé également de créer un poste de Vice-président, pour cette période de transition et devrait revenir à un cadre du MSP. Quant à lui, le Madjliss Echoura est passé de 200 à 400 membres entre les deux partis.

Alger: Wahida Oumessaoud