<span style='text-decoration: underline;'>....</span>:<br><span style='color:red;'>Merci les Verts… Ils l’ont fait !</span>

Ils l’ont fait ! Ils l’ont fait et mis toute l’Algérie sens dessus dessous. C’est une folie contagieuse qui s’est emparée des Algériens, de tous les Algériens, au coup de sifflet final de l’arbitre camerounais qui a mis fin à cet ultime match qui a mis aux prises les Verts et les Sénégalais. C’est au bout du bout d’un rêve qui est né et a grandi au fil des matchs des protégés de Djamel Belmadi, que tout un pays a poussé un grand ouf de soulagement et surtout un grand et strident cri de joie entendu dans toute l’immensité de l’Afrique dont nous sommes bien les rois aujourd’hui.

Le stress, la peur mais aussi l’espoir ont guidé tour à tour les sentiments de millions d’Algériens dés le début de cette compétition que l’on disait promise au Égyptiens, aux Sénégalais ou aux Nigérians et même aux Marocains et que les fameux spécialistes refusaient à l’Algérie. Mais encore une fois les enfants de ce grand pays ont prouvé qu’il ne faut jamais les sous estimer, car ils sont capables de déplacer les montagnes et de renverser toutes les tables et tous les pronostics.

Les Verts ont réveillé tout un pays et tout un peuple et ont été les meilleurs ambassadeurs d’un pays qui est aux portes de profonds changements politiques grâce à la mobilisation de ses enfants qui croient dur comme fer en des lendemains meilleurs. Cette campagne africaine de football est venue accompagner un extraordinaire élan populaire engagé depuis cinq mois par tout un peuple qui voit déjà son extraordinaire mobilisation donner ses premiers fruits.

Les Mahrez, Bounedjah et les autres ont soufflé et réussi une dynamique dont ne peuvent être capables que les Algériens de l’est à l’ouest et du sud au nord. Il n’y avait qu’à voir ces milliers de jeunes et de moins jeunes passer des nuits blanches pour pouvoir arracher le sésame vers le Caire pour comprendre cette fièvre qui avait drapé tout un peuple et ce bien avant cette finale face aux Sénégalais. Et nos jeunes capés n’ont pas déçu ces millions d’Algériens et réussi dans la douleur et l’abnégation à rendre tout un peuple heureux et chacun encore plus fier d’être Algérien.

Car cet objectif ultime de la consécration ne s’est pas joué seulement hier face aux lions de la Teranga, mais s’est construit pendant toute une compétition et au bout de sept matchs éreintants et stressants où nos joueurs ont donné le meilleur d’eux même et parfois au delà de ce que pouvait supporter un corps humain. Ils n’ont ménagé aucun effort et n’ont reculé devant aucun obstacle. Ils ont cru jusqu’au bout en leur force et en leur capacité, car ils se sentaient portés par la force de 44 millions d’Algériens qui les ont hissé au piédestal des dieux et qui ne juraient que par eux, car ils ont su être à la hauteur de ce grand pays et de ses héros qui ont fait son histoire depuis des millénaires.

La nuit sera longue c’est sur, elle sera blanche c’est certain, mais elle sera surtout l’une des plus belles nuits que les Algériens ont eu à vivre durant ces dernières années, car elle est par excellence la nuit de la joie, du bonheur et de l’unité de toute une nation qui a le droit de vivre des moments pareils, car elle le mérite. Et surtout elle saura tirer de cette victoire footballistique d’autres victoires encore plus probantes et dans bien d’autres domaines.

Et enfin que pouvons-nous dire de plus à Belmadi et à ses joueurs sinon un grand MERCI pour tout et en particulier pour ces moments inoubliables que vous nous avez fait vivre. Vous êtes déjà entrés dans l’histoire de votre pays et vous venez d’écrire l’une de ses plus belles lignes en lettres d’or. Merci !!

Madjid.B