<span style='text-decoration: underline;'>En marge d’une exposition sur le tourisme et les produits de l’artisanat</span>:<br><span style='color:red;'>Mermouri salue les efforts des organisateurs du FIOFA pour la promotion de la destination Algérie</span>

Echos du FOFIA 2017

*Une grande ambiance a régné au Royal Hôtel où artistes, journalistes et photographes donnent, le mouvement de cette ambiance où l’ensemble du personnel de l’hôtel sont courtois et accueillant, confirment le haut standing de cet établissement l’Izat El Alayli, l’acteur égyptien de renommée qui était l’invité d’honneur de ce 10ème FOFIA 2017, n’a pu assister à l’ouverture.

*Pour cause du décès de son épouse, mais a rejoint Oran jeudi soir afin d’honorer l’invitation des organisateurs du FOFIA 2017 et dès son arrivée au Royal Hôtel, il a rejoint sa chambre pour se reposer afin de récupérer de ces moments douloureux qu’ils vient de vivre.

*Le cinéaste et critique Ahmed Bedjaoui, était présent à ce festival et semblait être très sollicité par la presse, avec l’autre monsieur de cinéma d’Oran, monsieur Bensalah Abdelkader. Ces figures du cinéma algérien ont beaucoup à dire sur le cinéma d’hier et d’aujourd’hui.

*Djamil Aoune le jeune acteur algérien, était également très sollicité par les journalistes et c’est toujours avec un grand sourire qu’il accueille et parle aux journalistes

*Pour cette dernière édition du FOFIA, l’actualité de ce festival 2017 s’est déplacée ce jeudi pour une journée à Mascara et vendredi à Mostaganem, afin que les villes avoisinantes profitent de l’ambiance et la portée de ce festival. Adda.B