<span style='text-decoration: underline;'>Football-Afrique CAN-2017 (Gr. B) Sénégal-Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Mesbah croit encore à la qualification</span>

Le latéral gauche de l’équipe nationale de football Djamel Mesbah croit toujours aux chances de qualification pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2017 au Gabon, même si les Verts n’ont plus le destin entre les mains à 24 heures du match face au Sénégal à Franceville (20h00) comptant pour la 3e journée (Gr. B).

«La défaite face à la Tunisie a été vite oubliée. Nous avons un match compliqué à disputer face au Sénégal qu’on doit gagner, tout en espérant une victoire du Zimbabwe face à la Tunisie.

Nous avons une chance de passer, il ne faut pas baisser les bras, nous devons jouer notre va-tout jusqu’au bout», a indiqué dimanche le joueur de Crotone (Serie A italienne) lors d’un point de presse au stade de Franceville. Tenue en échec d’entrée par le Zimbabwe (2-2), l’équipe nationale a sérieusement hypothéqué ses chances de qualification suite à la défaite concédée face à la Tunisie (2-1).

De son côté, le Sénégal avec deux victoires est la première nation à composter son billet pour le 2e tour.

«Nous sommes dos au mur et je pense que l’équipe deviendra forte dans les moments difficiles. Nous avons des ressources qui vont nous permettre de rebondir, j’en suis persuadé», a-t-il ajouté. Et d’enchaîner