<span style='text-decoration: underline;'>La lutte contre le financement du terrorisme évoquée à Paris </span>:<br><span style='color:red;'>Messahel explique la doctrine africaine</span>

Le financement du terrorisme est une réalité quotidienne en Afrique et investit plusieurs créneaux. C’est en ces termes que Abdelkader Messahel a présenté le phénomène à Paris où s’est tenue jeudi dernier, une conférence internationale sur le financement du terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères a identifié, dans son exposé, onze typologies, incluant notamment «le commerce et d’autres activités lucratives, certaines ONG et les prélèvements caritatifs, la contrebande d’armes, de biens et de monnaie, le trafic de drogues, la traite des êtres humains, l’exploitation de la migration illégale, l’extraction illégale de matières premières, la piraterie maritime, les kidnappings contre rançons, la cybercriminalité, le braconnage et la contrefaçon». Ce sont-là autant d’importantes ressources financières qui ruissellent jusqu’aux organisations terroristes. Il faut dire que pour récolter l’argent, les terroristes ont construit une organisation complexe qu’ils «sécurisent» au moyen de la violence, à l’image des organisations maffieuses.

Face à ce trafic que nourrissent les groupes terroristes et dont ils se nourrissent, la lutte des Etats doit trouver un ancrage juridique, insiste le ministre, tout en relevant l’adhésion massive des pays africains à la Convention des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme. C’est dire qu’au plan de la volonté politique, il n’y a pas de nuance dans le combat contre le financement du terrorisme. Pour preuve, la communauté des Etats africains a mis en place des instruments régionaux pour organiser la lutte contre le financement du terrorisme. Il se trouve, cependant, que cette volonté africaine ne saurait être efficiente en l’absence de la contribution de l’ensemble de la communauté internationale. A ce propos, M.Messahel a rappelé tous les efforts déployés par l’Afrique dont «l’adoption de la Convention d’Alger de l’Organisation de l’Unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 1999 et son protocole additionnel de juillet 2004, l’opérationnalisation du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, l’adoption en 2004 d’un Plan africain de lutte contre le terrorisme avec une dimension consacrée à la lutte contre le financement de ce fléau, l’incrimination, en 2009, et la répression du paiement des rançons aux groupes terroristes contre libération des otages, la nomination en octobre 2010, du Représentant spécial de l’UA pour la Coopération contre le terrorisme, l’adoption en juillet 2011 d’une loi-type sur la lutte anti-terroriste et, enfin, la désignation au mois de janvier 2017, du président de la République Abdelaziz Bouteflika, en qualité de Coordonnateur pour la prévention de la radicalisation et la lutte contre le terrorisme en Afrique, le mandat incluant, bien entendu toutes les dimensions de cette lutte dont celle contre le financement du terrorisme».

Toutes ces actions plaident en faveur d’une volonté sérieuse de prise en charge sur le phénomène terroriste. Mais tout au long de ce combat, il s’est trouvé des pays occidentaux qui finançaient indirectement le terrorisme en payant des rançons exigées par les terroristes en contrepartie de la libération d’otages.

Mais, l’attitude des Européens n’a pas désespéré les pays africains, lesquels, ont pris la résolution de mobiliser leurs propres ressources dans la lutte contre le terrorisme et les sources de leurs financements. Cette nouvelle dynamique insufflée par la réunion de haut niveau d’Alger des 9 et 10 avril derniers, contribue à l’effort collectif et global de lutte contre ces fléaux.

«Cette réunion a adopté un ensemble de recommandations qui traduisent la détermination du Continent africain à agir concrètement dans un grand nombre de domaines contre le financement du terrorisme, à lutter contre la connexion qui se développe entre ce fléau et le crime organisé transnational, à tarir autant que faire se peut, les sources qui les alimentent et protéger leurs ressortissants, leurs économies et leur sécurité contre les agissements criminels des uns et des autres» a indiqué le ministre des Affaires étrangères.