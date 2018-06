<span style='text-decoration: underline;'>Algérie/Etats-Unis </span>:<br><span style='color:red;'>Messahel se félicite de la qualité des relations exceptionnelles entre les deux pays</span>

Les travaux de la 5ème session du dialogue algéro-américain sur les questions sécuritaires et la lutte antiterroriste, se sont ouverts jeudi dernier à Alger.

La rencontre a été organisée sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel et le secrétaire d’Etat américain adjoint, John Sullivan.

Intervenant au cours de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, a affirmé que cet événement se tient dans un contexte régional marqué par d’importants défis porteurs de menaces pour la paix et la sécurité régionale et internationale, citant la radicalisation, l’extrémisme violent et le terrorisme.

Pour ce qui est de la coopération bilatérale entre l’Algérie et les USA, M. Messahel, a affirmé que la qualité des relations «exceptionnelles» qui lient les deux pays dont le dialogue sur les questions sécuritaires et la lutte antiterroriste est une «illustration» de la qualité de ces relations.

«Je tiens tout d’abord à me féliciter de la qualité des relations exceptionnelles qui unissent nos deux pays dont ce dialogue est une illustration en ce qu’il nous permet de développer et d’approfondir la concertation et la coopération sur une liste de thèmes en constante progression» a-t-il déclaré.

Il a assuré aussi que l’Algérie envisage à poursuivre et à renforcer de ce dialogue qui a «permis de mieux apprécier nos préoccupations respectives sur les questions d’intérêt commun.

Ainsi, le chef de la diplomatie algérienne a noté «un autre maillon important de notre coopération, le dialogue militaire dont la huitième session s’est tenue à Alger au mois de février dernier et qui a permis aux responsables de ce secteur, de mesurer les progrès enregistrés dans la voie de la coopération bilatérale et de tracer les perspectives pour leur renforcement».

Dans ce cadre, le ministre a indiqué que l’Algérie a la volonté de développer ces relations et de les élargir à de nouveaux domaines d’intérêt commun dans un esprit de partenariat, de respect mutuel et d’amitié, citant en particulier, le secteur économique.

«L’Algérie poursuit ses efforts en vue de créer des conditions plus propices aux investissements offrant ainsi aux entreprises américaines de nouvelles opportunités d’investissements productifs, aussi bien dans le domaine des hydrocarbures que dans d’autres secteurs» a-t-il fait savoir.

Pour ce qui est des défis dont fait face la région, M. Messahel a cité les phénomènes de radicalisation et d’extrémisme violent ainsi que la menace terroriste «qui s’étendent en dépit de la mobilisation internationale pour les combattre et les contenir», notant que le terrorisme «continue de causer des pertes de vies dans de nombreux pays, notamment dans la bande sahélo-saharienne, mais également dans d’autres régions épargnées jusque-là».

Il a aussi évoqué le problème du retour des combattants terroristes étrangers, qui représente aussi une grave menace pour les pays d’origine mais aussi pour beaucoup d’autres pays, en particulier ceux souffrant de la faiblesse et de la rareté des moyens pour les combattre.

«La densification de la relation entre les groupes terroristes et le crime organisé transnational, «met à la disposition des uns et des autres des moyens financiers considérables». Le ministre a évoqué aussi, la migration illégale s’impose de plus en plus comme une menace sérieuse dans de nombreuses régions du monde.

Dans le même cadre, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé que cette nouvelle session du dialogue algéro-américain sera l’occasion de passer en revue «l’évolution récente» des situations conflictuelles notamment en Libye, au Mali, au Sahel et dans la région.

De son côté, John Sullivan, a indiqué que cette réunion constitue une opportunité pour aborder les différents défis qui interpellent les deux pays dont celui de la lutte contre le terrorisme, précisant que le volet sécuritaire constitue un des axes importants de la coopération bilatérale. «Les Etats-Unis sont fiers de coopérer avec l’Algérie pour faire face à la menace terroriste et approuvent sa disponibilité à partager son expérience acquise en matière de lutte contre le fléau du terrorisme avec d’autres pays» a-t-il dit, ajoutant que son pays était également reconnaissant envers l’Algérie «pour son leadership dans la restauration de la paix et de la sécurité dans la région, particulièrement en Libye et au Mali et pour ses efforts au niveau du Forum global de lutte contre le Terrorisme (GCTF)».

Par ailleurs, M. Sullivan a relevé que la coopération algéro-américaine ne se limite pas au volet sécuritaire, exprimant, dans ce contexte, le souhait de son pays d’élargir la coopération économique avec l’Algérie à d’autres secteurs, à travers, notamment, l’intensification des investissements et des relations commerciales entre les deux pays. Il est à préciser enfin, que le secrétaire d’Etat américain adjoint, John Sullivan, a eu une entrevue avec le Premier ministre Ahmed Ouyahia.

Alger: Samir Hamiche