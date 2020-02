<span style='text-decoration: underline;'>Rivaldo</span>:<br><span style='color:red;'>«Messi a toutes les raisons d’en vouloir à Abidal»</span>

Lionel Messi «a toutes les raisons du monde» d’être en colère contre Eric Abidal, selon l’ancienne star de Barcelone Rivaldo. Les tensions sont vives du côté du Camp Nou après une semaine décevante de résultats sur le terrain et un conflit apparent entre le capitaine du club et le secrétaire technique de l’équipe première.

Messi a utilisé un article sur les médias sociaux pour critiquer Abidal après avoir que ce dernier ait accusé certains joueurs du Barça d’avoir levé le pied pendant les dernières semaines d’Ernesto Valverde en tant qu’entraîneur-chef.

Messi a estimé qu’Abidal, un ancien coéquipier du Barça, «salissait» l’équipe en faisant des commentaires généralisés sur leurs efforts sans nommer personne. Le problème a conduit à suggérer que Messi pourrait exercer une option pour annuler son contrat avec le Barça à la fin de la saison afin de s’en aller gratuitement, bien que le directeur de Manchester City, Pep Guardiola, ait assuré qu’il n’y a aucune intention de son club pour faire signer le meilleur joueur monde. Rivaldo pense que cette passe délicate, aggravée par l’élimination de la Copa del Rey jeudi aux mains de l’Athletic Bilbao, sera rapidement oubliée si l’équipe renoue rapidement avec le succès. Cependant, le vainqueur du Ballon d’Or 1999 pense que Messi avait parfaitement raison de s’offusquer suite aux propos naïfs d’Abidal.

«La réaction de Leo Messi mercredi dernier dans laquelle il a critiqué Eric Abidal, me semble normale», a déclaré Rivaldo à Betfair. «Messi a parfaitement le droit d’être en colère contre Abidal sur la manière dont il s’est plaint du professionnalisme de certains joueurs à l’entraînement, surtout quand il n’a mentionné aucun nom spécifique. Cela a remis toute l’équipe en question. Il est difficile de parler de cette situation de l’extérieur, mais Messi a juste essayé de défendre le groupe et lui-même, de maintenir sa réputation et – en même temps – de savoir à quels joueurs Abidal faisait référence. Ce dernier a été naïf en disant quelque chose comme ça dans une interview qui, bien sûr, aurait un grand impact dans les médias, forçant Messi à réagir. Ce genre de problèmes doivent être résolus en interne. Abidal n’avait peut-être pas fait exprès, mais le mal est fait».