<span style='text-decoration: underline;'>Pour l’achat de matériel médical en Espagne</span>:<br><span style='color:red;'>Messi et Guardiola offrent chacun un million d’euros</span>

Pour aider à la lutte contre la propagation du coronavirus, Pep Guardiola et Lionel Messi ont fait un don d’un million d’euros chacun pour l’achat de matériel médical en Espagne.

Alors que l’Espagne est très fortement touchée par l’épidémie de coronavirus, avec près de 2.700 morts et 40.000 cas positifs, Pep Guardiola et Lionel Messi ont fait don d’un million d’euro pour aider les hôpitaux catalans. En effet, l’entraîneur de Manchester City a offert cet argent au collège médical de Barcelone pour acheter «du matériel médical dont manquent actuellement les centres de soins en Catalogne», a annoncé l’organisme dans un communiqué. Cette somme servira également à acheter des ventilateurs pour les patients et des équipements de protection pour les personnels de santé.

Selon le quotidien sportif Mundo Deportivo, la star du FC Barcelone Lionel Messi, qui fut joueur de Pep Guardiola, a également fait un don d’un million d’euros à un hôpital de la cité catalane, qui a officialisé la nouvelle mardi soir sur les réseaux sociaux. «Merci Leo pour ton soutien et ton engagement», a écrit l’établissement sur Twitter.

Mardi, Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes ont offert trois unités de soins intensifs à deux hôpitaux portugais : les Centres hospitaliers universitaires de Lisbonne et de Porto. Les équipements comprendront notamment des lits, des respirateurs et des moniteurs cardiaques. Et quelques jours plus tôt, Robert Lewandowski et son épouse ont également fait un don d’une valeur d’un million d’euros.