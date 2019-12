<span style='text-decoration: underline;'>JS SAOURA 0 – USM BEL ABBÉS 1</span>:<br><span style='color:red;'>Metref signe la première victoire chez la JSS</span>

Enfin, c’est une première victoire de l’USMBA sur les terres de la Saoura depuis la première confrontation entre les deux équipes en division Deux en 2011.

Après donc une douzai ne de matchs entre l’USMBA et la JSS, les gars de la Mekerra et leur buteur d’avant-hier, Nabil Metref, ont effacé le signe indien nommé JS Saoura. Un match qui a propulsé El Khadra au même nombre de points avec le groupe de la troisième marche du podium, mais avec un goal average inférieur. Ce qui place l’USMBA dans la septième position avec un match en retard contre le PAC. Ce résultat obtenu fallait le mentionner, est le travail du duo composant le staff technique, Ezzine Zouaoui et l’entraineur en chef, Abdelkader Yaïche. Ce dernier n’a pas fait le déplacement de Béchar à cause d’un second incident avec les proches du réserviste Koufi qui l’ont poursuivi aux vestiaires en demandant à l’entraineur algérois de le convoquer pour les matchs officiels. Face à l’absence de l’administration, qui comme on l’avait cité il y a plus de deux mois des dirigeants qui sont vus seulement pendant les joutes de l’USMBA à l’extérieur, Yaïche a plié bagage et rentra chez lui suite à ce mutisme d’une administration fantôme. L’incident de ce joueur nommé Koufi nous rappelle que certains éléments ont apposé leurs signatures sous contrainte. Ces personnes qui avaientt pour rappel, chassé le coach Sid Ahmed Slimani et a recruté des noms qui n’ont rien apporté au club sur le terrain. Le public irrité lance un appel à cette administration pour quitter le club pris en otage par certaines gens. N’empêche que cette victoire a un goût spécial face au JS Saoura, l’une des équipes les plus régulières en Ligue Une durant ces dernières saisons. Ce match d’avant-hier entre le JSS et l’USMBA a été dirigé par le trio d’arbitrage composé de Sekhraoui comme arbitre central assisté par Doulache et Hani.

B.Didéne