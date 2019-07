<span style='text-decoration: underline;'>Djamila Tamazirt</span>:<br><span style='color:red;'>Mettre fin à la problématique d’approvisionnement des moulins publics</span>

La ministre de l’Industrie et des mines Djamila Tamazirt a instruit samedi les cadres de son département de définir les quotas nécessaires pour 100% des capacités de ces moulins auprès de l’OAIC afin de satisfaire la demande nationale.

En application des décisions de la réunion du Gouvernement tenus le 10/07/2019 relatives à la fermeture de 45 minoteries dans le cadre de la réorganisation et l’assainissement de la filière céréale, la ministre de l’Industrie et des Mines, Djamila Tamazirt a présidé samedi une réunion regroupant les responsables du Groupe public AGRODIV et ses filiales pour établir un plan d’actions qui vise à pourvoir au déficit de l’offre que pourrait induire la fermeture des minoteries par les pouvoirs publics afin d’éviter toute probable rupture ou perturbation d’approvisionnement du marché.

Ainsi, lors de cette réunion, il a été procédé à l’examen et l’évaluation des capacités de production et de stockage des moulins relevant du Groupe AGRODIV ainsi que le réseau de distribution des filiales. Cet état des lieux a permis de constater le potentiel dont dispose ces entités publiques.

Pour ce faire, Mme la ministre a instruit les cadres du secteur à l’effet de mobiliser tous les moyens et de préparer la logistique nécessaire à l’effet de satisfaire la nouvelle demande du marché notamment dans les régions concernées par la mesure de fermeture de minoteries.

Aussi, la ministre est revenue sur la problématique d’approvisionnement des moulins publics par l’OAIC en blé tendre. Dans ce cadre, elle a instruit ces cadres afin de définir les quotas nécessaires pour 100% des capacités de ces moulins auprès de l’OAIC afin de satisfaire la demande nationale.

