<span style='text-decoration: underline;'>Secteur de l’artisanat et des métiers traditionnels</span>:<br><span style='color:red;'>Mettre l’accent sur le volet formation en 2018</span>

Dans le cadre du programme de développement et l’amélioration du secteur de l’artisanat et des métiers traditionnels de la wilaya d’Oran, pour l’année 2018, il est prévu de mettre l’accent sur le volet formation pour permettre aux artisans d’acquérir de nouvelles techniques et de pouvoir affronter le marché actuel.

Ainsi, durant l’année précédente au niveau de la chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya d’Oran, il y a eu plusieurs cycles de formation entre autres sur les techniques du travail du gypse et de la restauration du vieux bâti au profit d’une trentaine d’artisans. Cette action s’est déroulée en deux sessions constituée chacune d’une quinzaine de participants. Cette initiative a été concrétisée vu que la wilaya d’Oran compte un grand nombre de bâtis à restaurer et il est important d’avoir une main d’œuvre spécialisée dans ce volet.

Il y a eu aussi des formations concernant la céramique, la couture, les gâteaux traditionnels qui se sont déroulées dans la maison de l’artisanat traditionnelle de haï Es Sabah et la formation des artisans dans l’entreprenariat concernant la gestion, a été dispensé par le bureau international de l’emploi et il y a eu également des formations au profit des détenus. Dans le même cadre, il a été signalé qu’au niveau de la chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya d’Oran durant l’année 2017, il a été enregistré quelque 624 artisans, le nombre des radiés s’élève à 338 et a créé 1560 postes d’emplois.

Depuis 1998 et jusqu’à ce jour, il a été inscrit 13000 artisans au niveau de ladite chambre. Le secteur de l’artisanat et des métiers traditionnels est divisé en trois domaines à savoir l’artisanat traditionnel de l’art, celui de la production et le troisième concerne les services. Un grand nombre d’artisans sont inscrits dans la branche des services car, en effet, elle ne leur revient pas chère et ne nécessite pas un local précise-t-on.

Bekhaouda Samira