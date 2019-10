Mettre un terme au laxisme et à la prédation

La nécessité d’éradiquer les bidonvilles recensés à travers la wilaya, le recasement des sinistrées et des occupants de vieilles bâtisses menaçant ruine, le relogement des habitants du quartier des planteurs ciblé par l’opération de restructuration et les attentes des milliers de citoyens oranais demandeurs de logement, sont autant d’objectifs devant être intégrés dans la politique du logement et qui compliquent évidement la stratégie à mettre en œuvre, même pour un décideur local des plus sérieux et des plus compétents. Surtout quand on connait les lacunes et les insuffisances qui gangrènent le terrain de la réalisation des programmes de logement, pénalisés par les retards, les lacunes et parfois les tricheries commises ici et là par des adeptes du gain rapide ou illicite. Pratiquement, tous les walis de passage à Oran, depuis quarante ans, ont connu des moments de grande colère, et parfois de renoncement, face à de scabreuses situations rencontrées sur les chantiers de construction. De la simple étanchéité bâclée du toit d’une école en finition, au revêtement hors-norme d’une chaussée, en passant par les mauvais dosages de ciment ou le replâtrage superficiel en guise de travail de «restauration», Oran connait et subit tous les genres de dérives et de tâtonnements. Sans parler du fléau des retards, des travaux additifs, des avenants «prémédités», et de bien d’autres «astuces» permettant de gonfler les factures, ou de réduire les charges, au détriment des normes de qualité et de rigueur requise par la profession. On sait que de grandes cités d’habitat social, à l’image des immeubles des 1245 lgts au quartier HLM/USTO, ont été construites il y a plus de trente ans par l’ex-DNC dans d’odieuses conditions de finition, notamment en matière de voirie et de réseau d’assainissement entraînant à ce jour l’inondation permanente des caves d’immeubles par les eaux usées et les eaux pluviales. On se souvient également des mauvais dosages du béton des piliers de la grande mosquée qui ont du être ensuite repris et corrigés par une nouvelle entreprise de construction. On se souvient de ces petits projets de logements entamés puis arrêtés durant des années après une «résiliation de contrat» avec un entrepreneur inscrit aux abonnés absents. On pourrait citer de nombreux exemples à Oran illustrant l’ampleur des insuffisances, des dérives et des magouilles qui jalonnent l’histoire des projets de construction de logements… A l’heure des changements annoncés, et espérés, on est en droit de revendiquer une nouvelle approche, plus claire et plus lisible, des modalités et procédures de contrôle et de suivi des projets permettant de mettre un terme à toute forme de laxisme et de prédation. Inchaâ Allah.

Par S.Benali