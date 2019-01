<span style='text-decoration: underline;'>USM Alger</span>:<br><span style='color:red;'>Meziane autorisé à se rendre à l’étranger pour négocier son transfert</span>

L’ailier international de l’USM Alger Abderrahmane Meziane a été autorisé à se déplacer à l’étranger pour négocier son transfert, a annoncé l’actuel leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, jeudi soir dans un communiqué publié sur son site officiel.

«La direction de l’USMA tient à apporter des explications suite à la non convocation de Meziane pour le match de ce vendredi face au CABBA. En effet, le joueur a été autorisé par la direction pour se rendre à l’étranger pour négocier son transfert. La direction est en contact avec un club étranger pour éventuellement transférer Meziane cet hiver», précise le club algérois, sans dévoiler l’identité du club en question. Selon plusieurs rapports de presse, Meziane (24 ans), dont le contrat avec les «Rouge et Noir» expire en juin 2019, devrait s’engager avec un club koweïtien. «Le joueur reprendra les entraînements demain (vendredi, NDLR), et sera présent mardi à Sétif pour participer au match des 1/8es de finale de la Coupe d’Algérie face à l’ESS», ajoute l’USMA. Meziane faisait partie des joueurs convoqués par le sélectionneur national Djamel Belmadi pour le match amical disputé le 27 décembre à Doha face au Qatar (victoire 1-0).