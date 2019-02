<span style='text-decoration: underline;'>MCO </span>:<br><span style='color:red;'>Michel Cavalli nouvel entraîneur ?</span>

Depuis le départ de Belatoui, le poste d’entraineur en chef du Mouloudia d’Oran est resté vacant .C’est le duo Bekadja/Kinane qui a géré les matchs en attendant la nomination d’un entraineur .Plusieurs noms avaient circulé dans les couloirs de la bâtisse d’El Hamri, entre autre, Mouassa, Neghiz Cherif El Ouazzani ,Cavalli et de bien d’autres .

Alors que tout le monde s’attendait à la venue de Neghiz qui tenait la corde , contre toute attente, le président Belhadj a jeté son dévolu sur l’entraineur Corse Cavalli . Cette nomination a soulevé le courroux des supporters qui refusent la venue de cet entraineur Corse. Baba a posé certaines conditions au nouveau coach .Il exige de bons résultats, en premier lieu, des victoires à domicile, de bons résultats de l’extérieur et mettre la coupe d’Algerie comme objectif important. Reste à savoir maintenant si Cavalli accepte ces conditions où c’est Baba qui se ravisera pour revoir ses exigences à la baisse, surtout que les supporters refusent carrément la venue de Cavalli. En tout cas, les zones d’ombres planent sur cette nomination inattendue. Baba sera seul responsable de cette désignation et de ce qu’adviendra au premier club phare de la ville d’Oran après le bilan de fin de saison. Le moins que l’on puisse dire, Cavalli n’a rien encore signé et devait débarquer hier à Oran .Aux dernières nouvelles, des échos font état que Baba pourrait ne pas conclure avec l’entraineur Corse, suite aux grandes pressions qui pèsent sur lui pour ne pas ramener Cavalli. Tout reste possible et les prochaines le diront .Ces tergiversations n’honorent pas le Mouloudia d’Oran qui reste sous l’emprise d’une mauvaise gestion et d’un environnement malsain.

B.Sadek