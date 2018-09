Mieux vaut prévenir que guérir

Les rumeurs et spéculations ont envahi la rue oranaise après l’annonce par quelques médias d’un premier cas de choléra confirmé à Oran. Évoquant des «sources sûres», des journaux en ligne ont précisé que la bactérie du choléra a été isolée en laboratoire du CHU à partir de prélèvements effectués sur un homme hospitalisé depuis une semaine au service infectieux. Avant son admission au CHU, le malade était hospitalisé au centre psychiatrique de Sidi Chahmi. Mais si l’état de santé de ce malade a connu une évolution favorable, l’absence de communication officielle, voire le flou persistant autour des «cas suspects» enregistrés cette semaine au CHU d’Oran, ne peut que générer une ambiance de crainte et de malaise sur la scène oranaise. Un terrain qui reste, il est vrai, propice à la contamination par ce genre de bactérie par un simple contact corporel ou proximité physique, dans un environnement mal entretenu. Au delà de l’indispensable prévention et vigilance des pouvoirs publics qui déploient des efforts indéniables pour éviter la propagation de l’épidémie, on constate bien ici et là, que des carences et des insuffisances en matière d’hygiène et de santé publique sont encore à déplorer. Hier, à la cité des HLM/USTO, dans l’immeuble même où est installé un médecin depuis plus de vingt ans, on pouvait «admirer» l’écoulement des eaux usées, débordant de la cave totalement inondée. Un camion vidangeur de l’OPGI est arrivé en fin de matinée pour colmater la plaie, avant que la cave ne se remplisse à nouveau et finit par déborder. «Ici, nous signalent les résidents, les moustiques pullulent même en hiver et les morsures de rats sont monnaie courante…».Il y a une douzaine d’années à peine, faut-il encore le rappeler, la peste, la vraie peste de l’époque médiévale, est venue frapper aux portes de la ville d’Oran, semant la terreur et la colère parmi les habitants. Or, on sait que les dysfonctionnements du système de santé accentuent chaque année le fossé entre l’offre de soins publics performants et les besoins croissants des populations démunies. Une réalité qui s’ajoute aux carences et au laxisme sans limites constatés dans la prise en charge et l’entretien du cadre de vie collectif dans bon nombre de communes. A cet égard, on comprend bien pourquoi le Wali M. Mouloud Chérifi, dès son arrivée à Oran, a inscrit dans les priorités de son agenda, le combat pour l’hygiène, l’assainissement et l’entretien de l’environnement. Mieux vaut prévenir que guérir.

Par S.benali