<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 </span>:<br><span style='color:red;'>Mini-révolution au RC Relizane lors du mercato d’hiver</span>

Le RC Relizane, qui ne perd pas espoir de revenir dans la course à l’accession en Ligue 1 Mobilis de football, a consommé ses quatre licences du mercato d’hiver malgré la situation financière difficile qu’il traverse.

La dernière recrue des Relizanais a été engagée, lundi soir, soit avant quelques instants avant la clôture du mercato hivernal (23h59). Il s’agit du latéral gauche de la JSM Skikda (Ligue 2), Cherfaoui. Ce joueur, qui peut également évoluer en milieu de terrain, a rejoint trois autres nouvelles recrues, en l’occurrence, Mameche (USM Bel Abbes), Moussi (JSM Béjaia) et Amiri (US Biskra). L’arrivée de ce quatuor devrait réjouir l’entraineur Adjali, qui n’a pas cessé de revendiquer du renfort, estimant que le renforcement de son effectif était indispensable pour espérer jouer la carte de la montée. L’arrivée de quatre nouveaux joueurs coïncide avec une régularisation partielle de la situation financière des joueurs du RCR. Une opération qui a contribué au retour de la sérénité au sein du club qui traverse des turbulences depuis le début de cet exercice, à cause notamment du retard accusé par la direction dans le paiement des salaires des joueurs. Les protégés de l’entraineur Adjali avaient même observé une grève pendant une dizaine de jours en octobre dernier et boycotté le match des 16èmes de finale de la coupe d’Algérie en décembre passé, un match disputé par les joueurs de l’équipe réserve, ce qui a valu une élimination prématurée du RCR, de surcroît, sur son terrain. Par ailleurs, et parallèlement à l’arrivée de quatre nouvelles recrues, le RCR a vu le départ de Tebbi et Harrouche, qui ont racheté leurs lettres de libération, tandis que Messaoudi et Medahi ont été libérés par la Chambre de résolution des litiges (CRL). Le RCR, qui s’apprête à accueillir le leader, l’AS Aïn M’lila vendredi prochain dans le cadre de la 17e journée du championnat, occupe la 7e place au classement avec 26 points, distancés de trois longueurs par les deux co- dauphins, la JSM Skikda et le MO Bejaia, et six par le leader, l’ASAM, sachant que les trois premiers accéderont en Ligue 1 en fin de saison.