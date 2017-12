<span style='text-decoration: underline;'>Depuis le début de l’année à Ain Témouchent</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en échec de tentatives d’émigration clandestine de plus de 540 jeunes</span>

Les unités des gardes-côtes relevant du groupement territorial de Beni Saf (wilaya d’Ain Témouchent) ont déjoué des tentatives d’immigration clandestine de plus de 540 jeunes depuis le début de l’année 2017, a-t-on appris dimanche auprès de ce groupement.

Le nombre de jeunes de la wilaya d’Ain Témouchent arrêtés lors des opérations de lutte contre l’émigration clandestine a atteint 180 candidats, a-t-on souligné, faisant savoir que les éléments des gardes-côtes du groupement territorial de Beni Saf ont arrêté parmi les harraga des jeunes issus des wilayas d’Oran, de Saida, d’Alger, de Tiaret et de Sidi Bel-Abbès. Les candidats à l’émigration clandestine de la wilaya d’Ain Témouchent, interceptés par les unités des garde-côtes, sont en majorité des jeunes, a-t-on indiqué, faisant état également de femmes et de mineurs parmi les harraga.

Les passeurs utilisent généralement des zodiacs de 5 mètres de long au maximum ne pouvant pas naviguer à plus de 5 miles marins, puisque ne réunissant pas les conditions de sécurité, ce qui met en péril la vie des aventuriers, a-t-on souligné.

Les éléments des gardes-côtes veillent à l’application d’un plan de prévention en intensifiant les patrouilles en mer et en coordonnant les efforts avec les autres services de sécurité, a-t-on ajouté.