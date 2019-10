<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Mise en échec d’un plan d’émigration clandestine et arrestation de 22 personnes</span>

Un plan d’émigration clandestine par mer a été mis en échec lundi matin à Mostaganem et 22 personnes ont été arrêtées, a-t-on appris de source sécuritaire.

La fouille d’un véhicule suspect intercepté par une patrouille de la police aux environs de 2 heures du matin à la façade maritime «Ahmed Benbella» dans la localité de Salamandre (Mostaganem), à son bord une personne originaire de la wilaya de Mostaganem, a permis de découvrir un moteur d’une embarcation de pêche de 40 chevaux et une quantité de 15 litres d’essence, a-t-on indiqué.

L’enquête a révélé que le mis en cause transportait pour acolyte les fournitures pour mettre en œuvre un plan d’émigration clandestine à partir d’une plage de la wilaya. Les investigations ont conduit à six personnes attendant près de la plage la Crique avec deux embarcations de pêche et un moteur et d’autres équipements ainsi que du ravitaillement, a-t-on fait savoir. Le restant du groupe qui s’apprêtait à embarquer entre 6 et 7 h du matin ont été arrêtées. Il s’agit de 15 personnes dont un mineur (10 ans), a-t-on ajouté. Les personnes arrêtées seront présentées devant la justice pour tentative de quitter le territoire national clandestinement.