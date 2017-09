<span style='text-decoration: underline;'>Les préparatifs des élections locales battent leur plein</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en place de permanences au niveau des communes et annexes</span>

Les préparatifs des prochaines élections locales sont entrés dans une phase accélérée où des mesures sont lancées où des permanences sont mises en place au niveau des communes.

En effet, après l’installation de la commission permanente conjointe chargée du suivi, du développement et de l’amélioration du processus électoral, le ministère de l’Intérieur et des collectivités locales a affirmé qu’il a mis en place des permanences au niveau des communes et leurs annexes au niveau national. Le département de Bédoui a décidé également de prolonger les heures de travail jusqu’à 20:00, à l’exception des vendredis, et ce, jusqu’au dimanche 24 septembre 2017, date du dernier délai du dépôt des dossiers de candidature.

Le ministre de l’Intérieur affirme qu’à travers les services communaux et de wilaya, le retrait et le dépôt des dossiers de candidature auprès des services de wilaya compétents en prévision des élections locales (APC et APW) du 23 novembre 2017, sont lancés. Les citoyens et citoyennes âgés de dix-huit ans révolus le 23 novembre 2017 et non-inscrits sur les listes électorales, sont invités à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence. La demande d’inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents, l’un justifiant l’identité et l’autre justifiant la

Résidence. D’ailleurs, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a annoncé, dans le cadre de l’organisation des prochaines élections locales, la mise en place de permanences au niveau des communes et leurs annexes au niveau national, outre la prolongation des heures de travail jusqu’à 20:00, à l’exception des vendredis et ce, jusqu’au dimanche 24 septembre 2017, date du dernier délai du dépôt des dossiers de candidature, a indiqué dimanche le ministère dans un communiqué. D’autre part, la tutelle porte à la connaissance des postulants à la candidature que les documents en question, se présentent sous la forme d’une chemise dossier comprenant «un formulaire de déclaration de candidature, une notice de renseignements individuels, des formulaires de souscription de signatures pour les listes de candidats indépendants et les listes de candidats présentées sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, ne remplissant pas les conditions édictées par l’article 73 de la loi organique relative au régime électoral. Ce dossier doit, ainsi, comporter «une attestation d’accomplissement ou de dispense du Service national, un extrait du casier judiciaire (bulletin N°3), un certificat de nationalité algérienne, une photo d’identité, un extrait d’acte de naissance pour les candidats nés à l’étranger, une copie du programme de la campagne électorale pour les listes de candidats indépendants». Par ailleurs, il doit inclure, «une copie du procès-verbal de certification délivré par le président de la commission électorale de la circonscription électorale pour les listes de candidats indépendants et les listes de candidats présentées sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques ne remplissant pas les conditions édictées par l’article 73 de la loi organique relative au régime électoral» précise la même source.

Alger: Samir Hamiche