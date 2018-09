<span style='text-decoration: underline;'>Mustapha Guitouni</span>:<br><span style='color:red;'>«Mise en place d’un cadre réglementé avant l’exploitation du gaz de schiste»</span>

Le Ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni a annoncé la mise en place d’un cadre réglementé avant le lancement d’opérations d’exploitation du gaz de schiste.

L’exploitation du gaz de schiste sera accompagnée d’un cadre réglementé et ce pour répondre aussi à une demande interne du gaz de schiste. Ce cadre réglementé aura comme objectif de respecter les exigences sanitaires et environnementales en matière d’exploration et d’exploitation de cette énergie.

Intervenant jeudi dernier lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales à l’Assemblée populaire nationale (APN), et en réponse à une question d’un député, M. Guitouni a mis en exergue la nécessité de trouver d’autres sources de production du gaz. Il a affirmé qu’il est nécessaire d’exploiter le gaz de schiste afin de diversifier les ressources énergétique du pays.

« Nous allons nous orienter vers l’exploitation du gaz de schiste (…) car nous sommes obligés d’augmenter les capacités de production, d’autant que la consommation interne est en constante augmentation et les députés ne cessent de réclamer le raccordement des 48 wilayas du pays au gaz naturel avec un taux de 100% », a-t-il détaillé.

Le Ministre a indiqué Toutefois qu’il faut prendre en considération la protection de l’environnement et de la santé des citoyens.

« L’exploitation du gaz de schiste se fera dans un cadre réglementé d’autant que les technologies en la matière enregistrent un développement important (…) nous allons travailler dans ce sens car l’intérêt du pays en dépend». «Une couverture à 100% en gaz naturel est synonyme d’une production de 100 milliards de m3 pour la consommation interne (…) c’est pourquoi, il est impératif de trouver d’autres sources, à l’image du gaz du schiste que nous allons exploiter mais pas au détriment de la santé du citoyen ou de l’environnement », a affirmé le premier responsable du secteur de l’énergie.

Pour ce qui est de l’état de l’avancement des projets de raccordement au gaz naturel, le Ministre a affirmé que « la production actuelle de l’Algérie en gaz naturel atteignait les 130 milliards de m3 dont 50 milliards de m3 destinés à la consommation interne, 50 milliards de m3 réservés à l’exportation et 30 milliards de m3 consacrés à l’activité des puits pétroliers », a-t-il précisé. Et d’ajouter : « Le niveau de couverture en gaz naturel avait atteint 60% à l’échelle nationale, le Ministre a ajouté que «si nous arrivons à un taux de couverture de 100%, cela veut dire que nous allons consommer tous ce que nous produisons, et arrêter, partout, nos exportations et perdre des revenus considérables en devises. Nous sommes dans l’obligation donc de trouver d’autres sources de production du gaz ».

Dans ce cadre, le Ministre a affirmé que « si nous comptons l’utilisation du gaz butane et les réseaux d’approvisionnement en gaz naturel, nous pouvons dire que la couverture au niveau national a atteint 100 % ».

Par ailleurs, M. Guitouni a affirmé, concernant l’approvisionnement de la commune d’El Youssoufia (Tissemsilt) en gaz naturel, que la wilaya avait bénéficié d’un programme de distribution publique du gaz à travers le raccordement de 19 communes sur 22 avec un taux de raccordement de l’ordre de 80%. En réponse à la question du député, Mohamed Kidji (RND), le Ministre a affirmé également que cette commune a été programmée pour le raccordement de plus de 300 foyers au gaz naturel, relevant que le groupe Sonelgaz avait été contraint de rationaliser les dépenses publiques, ce qui a retardé la réalisation de plusieurs projets portant essentiellement sur le raccordement des foyers aux réseaux d’alimentation en gaz naturel. Concernant la question de la députée Hendia Merouani (FLN) relative au raccordement de certaines communes de la wilaya de Sétif au gaz naturel, le Ministre a indiqué que la couverture dans cette wilaya avait atteint 95%, réitérant la détermination de l’Etat à améliorer le service public, en inscrivant d’autres villages n’ayant pas bénéficié de cette couverture, dans le futur programme de raccordement en gaz naturel en collaboration avec les autorités locales.

Au sujet des rumeurs faisant état de la fermeture du gazoduc Medgaz traversant le Royaume du Maroc, le Ministre a démenti avant d’affirmer que ce gazoduc qui se trouve au niveau de Béni Saf vise à augmenter les exportations gazières de l’Algérie.

Alger: Samir Hamiche