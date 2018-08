<span style='text-decoration: underline;'>Aïd El Adha </span>:<br><span style='color:red;'>Mise en place d’un dispositif de sécurité spécial</span>

Le groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger a mis en place un dispositif de sécurité spécial à l’occasion de l’Aïd El Adha, en mobilisant «tous les moyens humains et matériels, au niveau des principaux axes de son territoire de compétence», a indiqué samedi un communiqué du même groupement.

A cet effet, le groupement territorial a multiplié les points de contrôle et de surveillance, outre le renforcement des patrouilles pédestres et mobiles afin d’assurer la sécurité des citoyens et d’instaurer un climat de quiétude durant les jours de l’Aid El Adha, a précisé la même source. Des mesures préventives et coercitives seront prises, dans le cadre de l’éradication des points de vente informels de bétail, qui dénaturent le paysage, a ajouté le communiqué.

«Les patrouilles et les barrages fixes seront renforcés, à cet effet, au niveau des autoroutes et des axes principaux et secondaires pour davantage de fluidité du trafic routier», selon la même source. Parmi ces mesures, figurent également l’intervention immédiate et la collaboration avec les services de Sûreté nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. A cette occasion, le groupement territorial de la GN de la wilaya d’Alger appelle les usagers de la route «à faire preuve de vigilance et à respecter le code de la route», rappelant le numéro vert 10-55 mis à la disposition des citoyens 24h/24h, outre le site électronique www.tariki.dz.