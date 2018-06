<span style='text-decoration: underline;'>Programme de réhabilitation des immeubles à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en place d’un dispositif de suivi</span>

Le wali d’Oran M. Mouloud Chérifi, a procédé récemment, à l’installation d’un dispositif de suivi du programme de réhabilitation des immeubles dans la wilaya, afin de relancer tous les projets inscrits dans ce cadre. Notons, que la wilaya a bénéficié en 2014, d’une enveloppe financière de 2 milliards de dinars.

Après une enveloppe initiale de 2.5 milliards de dinars, débloquée par le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika en 2008, pour la prise en charge de 600 immeubles et 114 monuments historiques de la capitale de l’ouest. Depuis 2008, 49 immeubles ont été réceptionnés. Dans le même cadre, 25 immeubles réhabilités par l’OPGI, ont été réceptionnés récemment, dont 18 immeubles à la rue Larbi Ben M’Hidi et 7 à la rue Mohamed Khémisti.

D’autres travaux de réhabilitation seront entamés dans 9 immeubles au centre-ville dont celui situé à la pêcherie en face du port. Il est à signaler, que les travaux se sont arrêtés dans 7 immeubles, à cause de quelques problèmes techniques qui sont en cours résolution pour permettre de relancer les travaux. Concernant le programme affecté à la Direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC), les plis seront ouverts au début de la semaine prochaine pour sélectionner les entreprises qui mèneront les travaux de réhabilitation dans 21 immeubles à la rue Larbi Ben M’Hidi et 10 au boulevard Maata Mohamed El Habib, pour une enveloppe financière de 1.5 milliard de dinars. L’opération concerne également 2 immeubles au niveau de la place du 1er Novembre 1954. Il est à noter, que le 3 juin dernier, les projets de réhabilitation de l’Htel de Ville (place du 1er Novembre 1954) et le siège de la chambre de commerce et de l’industrie de l’Oranie CCIO ,(boulevard de la Soummam), ainsi que l’ancien siège du consulat américain (Front de Mer), ont été réceptionnés.

Fethi Mohamed