<span style='text-decoration: underline;'>Rentrée scolaire</span> :<br><span style='color:red;'>Mise en place d’un dispositif sécuritaire devant les écoles</span>

Suite aux instructions de la direction générale de la sûreté nationale et sous le haut patronage du chef de sûreté de la wilaya d’Oran, un dispositif sécuritaire a été mis en place pour le bon déroulement de la rentrée scolaire 2016-2017.

Le but de cette initiative est surtout de prévenir les accidents de la circulation. Cette opération est organisée en partenariat avec les services de la direction de l’éducation pour mettre en exécution ce plan de prévention et de sensibilisation au profit surtout des écoliers à la sortie des écoles. A cet effet, les éléments des services de police veillent à ce que le règlement soit appliqué surtout devant les structures scolaires ou les élèves traversent en groupes, parfois sans faire trop attention aux voitures. Les éléments des services de l’ordre sont sur le terrain pour mettre en exécution ce plan qui va permettre notamment le respect du code de la route, empêcher les excès de vitesse, les fausses manœuvres des automobilistes et les stationnements anarchiques qui engendrent parfois des incidents irréversibles sur les routes, précise t-on.

Bekhaouda Samira