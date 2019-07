<span style='text-decoration: underline;'>Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger </span>:<br><span style='color:red;'>Mise en place d’un plan de sécurisation de la saison estivale 2019</span>

Le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) de la wilaya d’Alger a mis en place un plan de sécurisation de la saison estivale 2019, et ce dans le souci permanent de garantir la sérénité publique des citoyens et la sécurisation des plages et des différents réseaux de télécommunications, a indiqué, lundi, un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques du même corps de sécurité.

Vu la forte affluence des citoyens sur les plages de la capitale et l’augmentation du nombre de véhicules touristiques dans les lieux de détente durant la saison estivale, le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Alger a mis en place un plan de sécurisation, en vue de réunir toutes les conditions nécessaires à la réussite de la saison estivale, et ce dans le souci permanent de garantir la sérénité publique des citoyens et la sécurisation des plages et des différents réseaux de télécommunications, a précisé le communiqué.

Selon la même source, des descentes seront menées, avec la participation de toutes les formations fixes et mobiles, soutenues par les sections de sécurité et d’intervention (SSI) et les équipes cynotechniques, en vue de sécuriser et surveiller les lieux connaissant une grande affluence des citoyens ou ceux fréquentés par les délinquants tels que les plages non surveillées, en sus de l’organisation de missions de reconnaissance, afin de surveiller le réseau routier et les plages et d’intervenir immédiatement en cas d’urgence.

«Toute infraction ou contravention aux lois sera reprimée et sanctionnée notamment en ce qui concerne la gratuité d’accès aux plages, l’aménagement de parkings sans autorisation ou l’utilisation anarchique des motomarines (jet ski) qui sont à l’origine de graves accidents menaçant la vie des estivants», et ce en application des décisions ministérielles, a souligné la même source.

Dans le domaine de la santé publique, les unités du Groupement ont consacré des activités de prévention dans ce sens et comptent notifier aux autorités administratives compétentes, les activités commerciales en rapport avec le consommateur, ainsi que les éventuels risques sur la santé du citoyen, et ce à travers la répression de toute activité non conforme aux conditions et normes définies par la réglementation en vigueur, a conclu le communiqué.