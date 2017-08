<span style='text-decoration: underline;'>Wali D'oran</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en place d’une cellule pour prendre en charge la gestion urbaine</span>

Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, a décidé, mercredi à Oran, de la mise en place d’une cellule de coordination pour prendre en charge la gestion urbaine.

Insistant sur la bonne gouvernance urbaine, le chef de l’exécutif de la wilaya a, lors d’un conseil exécutif élargi aux présidents d’APC, sommé les gestionnaires concernés à signaler toute construction anarchique à la délégation de la sécurité. «Celui qui est complice d’une infraction sera sanctionné», a averti le wali qui a dressé un état peu reluisant sur la gestion urbaine, déplorant un «décor repoussant» fait de villas à plusieurs étages inachevées à l’entrée et sortie des agglomérations urbaines et cités d’habitations de la wilaya d’Oran. Au sujet de la situation du logement qui totalise un programme total de 153.442 unités, entre public locatif, social participatif, public aidé, AADL, promotionnel public, d’astreinte et de fonction et habitat rural, le directeur du Logement, Mohamed Bahar, a signalé l’achèvement de 85.621 logements, 63.726 logement en cours et 4.095 unités en voie de lancement, précisant que la wilaya d’Oran a bénéficié d’un programme de 57.600 logements publics locatifs dont 11.600 inscrits dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire, tout en expliquant que 6.184 logements sont achevés et 5.416 sont en cours. En ce qui concerne les projets en souffrance du programme complémentaire du quinquennal 2005-2009 et complémentaire de l’année 2009, il a déploré que la totalité des projets en cours de réalisation sont en retard, citant un nombre de 365 logements qui connaissent une cadence faible. S’agissant du programme de 8.346 logements promotionnels aidés dont a bénéficié la wilaya (2.647 achevés et 5.665 logements en cours), M. Bahar a évoqué les contraintes rencontrées pour ce qui est 34 logements à l’arrêt à Aïn Beïda ( Es-Sénia), imputant cet aléa au déficit de terrain. Il a fait savoir qu’une prospection a été effectuée par les services de la daïra d’Es-Séna pour prendre en charge ce problème. Pour ce qui est des logements location-vente (AADL), il a soutenu que la totalité des projets (36.077) sont lancés, dont 1.898 sont achevés et non livrés pour manque de voiries et réseaux divers (VRD). Le programme d’habitat rural totalise, quant à lui, 4.189 habitations réparties sur plusieurs communes dont 2.677 achevées, 577 en cours et 935 en voie de lancement. Il comprend 907 logements groupés dont 130 nécessitent des terrains pour leur implantation, a-t-on indiqué.