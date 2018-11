<span style='text-decoration: underline;'>Asseoir une école de qualité</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en place d’une stratégie de formation des enseignants à l’horizon 2030</span>

Pour atteindre l’objectif d’asseoir une école de qualité, le ministère de l’Education Nationale déploie ses efforts dans la formation des enseignants, et ce dans le cadre d’une stratégie prévue à l’horizon 2030.

Intervenant hier sur les ondes de la chaîne III de la Radio, Farid Benramdane, Conseiller auprès de la ministre de l’Éducation Nationale a affirmé que la formation se base sur le recyclage des enseignants qui représente un aspect essentiel pour réaliser cet objectif.

L’invité de la chaîne III a indiqué que l’Algérie est parvenue à une scolarisation à hauteur de plus de 98% et désormais, il faut engager des efforts visant à créer un enseignement en adéquation avec les attentes de la société. « La formation se base sur une évaluation, sur un audit et sur un diagnostic. Ce travail a été fait en 2014 et 2015, dans le cadre de la conférence nationale de l’éducation. Tout le monde était d’accord pour dire que l’Algérie a assuré la scolarisation de tous les enfants à hauteur de 98 % et le moment est venu pour rentrer dans l’école de qualité», a-t-il déclaré.

Il a indiqué que le document produit dans ce sens par le ministère de l’Education, couvrant une période se situant entre 2016 et 2030, tend à prendre en compte les nouvelles exigences de cette dernière sur la base de « fondamentaux » que constituent la pensée scientifique, l’Algérianité et la citoyenneté.

« Tout comme les expériences appliquées dans d’autres pays en matière de scolarisation, le système d’enseignement va désormais prendre en compte la dimension locale, autrement dit les divers aspects liés notamment aux traditions, au patrimoine culturel, à l’histoire du pays ainsi que tout ce qu’ont pu générer les structures de socialisation », a-t-il détaillé.

Le responsable a affirmé que « le ministère de l’Education nationale va réactualiser ou faire éditer de nouveaux manuels d’enseignement ainsi que des anthologies scolaires dans les trois langues, se situant de l’antiquité à la période contemporaine sans omettre de promouvoir la lecture plaisir, le théâtre scolaire et des visites de musées et de vestiges historiques , notamment ».

L’intervenant indique dans ce sillage que l’école, de la manière dont elle est désormais pensée, tend à préparer les élèves à des « compétences de vie », à les faire interagir avec leur milieu en adaptant ce qu’ils ont appris à un usage social et à résoudre des problèmes de société dans divers domaines et dans le sens le plus large possible.

Rappelons enfin que lors du coup d’envoi de l’année scolaire en cours, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, avait affirmé que le premier défi de son secteur concerne la qualité de l’école algérienne qui est tributaire de la qualité de l’encadrement devant contribuer à la lutte contre l’échec scolaire.

« Ce défi repose sur une ouverture sur les progrès enregistrés en matière d’ouverture pédagogique et ce, par le biais d’une formation continue, d’une mise à niveau des connaissances et de l’amour de la profession », avait-t-elle assuré à partir de la wilaya de Mascara.

Alger: Samir Hamiche