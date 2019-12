<span style='text-decoration: underline;'>Constantine</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en service depuis janvier dernier de 3 nouvelles stations de la 4G-LTE</span>

Trois (3) nouvelles stations de la 4G-LTE, dotées de 500 nouvelles lignes/station, ont été mises en service dans la wilaya de Constantine depuis le début de l’année en cours, a-t-on appris jeudi auprès de la direction opérationnelle technique (DOT) de la société d’Algérie Télécom (AT).

L’installation et la mise en service de ces nouvelles stations s’inscrivent dans le cadre de la modernisation du service de la téléphonie fixe et de sa génération à travers les différentes localités de la wilaya, notamment dans les zones éloignées, tels que les lieux-dits «Zehana» (commune d’Ain Abid), «Saïs Sayah» (Ibn Badis) et «Ain El Gsab» (commune de Béni Hamidene), a indiqué à l’APS, le directeur opérationnel technique (DOT) de cette entreprise, Mohamed Imoussain.

Le nombre de ces nouvelles infrastructures a atteint cinquante (50) stations à travers la wilaya pour un total de 35.000 abonnés dotés de la 4G-LTE, selon la même source, notant que 87 nouveaux postes du réseau multiservices «Amsan» ont été récemment mis en service dans le cadre de la rénovation du réseau téléphonique. La mise en exploitation de ce nombre «important» de nouveaux postes de réseau multiservices a permis de porter le nombre d’abonnés à plus de 11.000 clients, dont plus de 2.000 abonnés dotés de la technologie de la fibre optique. Une grande affluence des citoyens a été enregistrée dans les agences commerciales d’Algérie Telecom (AT) de la wilaya de Constantine pour l’acquisition de cette nouvelle technologie, a fait savoir le même responsable.

Le taux de couverture par le réseau de la téléphonie fixe et d’internet dans la wilaya de Constantine a atteint 94 %, a assuré M. Imoussain, affirmant que les travaux sont en cours pour doter les localités éloignées par les services de la téléphonie fixe, de l’internet à haut débit, et de l’internet sans fil de la 4G.

La société d’Algérie Télécom compte à ce jour 130.000 abonnés, dix (10) agences commerciales, dix (10) points de maintenance et de production qui totalisent 1.050 employés.