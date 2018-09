<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Mise en valeur du Chiir El Melhoun «Passer de l’oral à l’écrit»</span>

Mostaganem, creuset séculaire de la culture populaire, a abrité du 19 au 21 du mois courant la sixième édition du festival national du chiir El Melhoun dédié à Sidi Lakhdar, précurseur de cet art poétique utilisant la langue populaire (dialecte algérien) depuis le seizième siècle.

Cette année, le commissaire du dit festival, Bendaâmache Abdelakder et ses collaborateurs ont choisi d’honorer à titre posthume, à l’occasion de cette manifestation culturelle, le chanteur bédoui cheikh Djilali Bensebane (mort à l’âge de 99 ans le 27 février 2005). Il est à indiquer que les chanteurs du bédoui chaâbi et Hawzi ont joué et jouent encore un rôle prépondérant dans la transmission orale aux générations, des quacidates de nombre d’auteurs du chiir El Malhoun en puisant dans le terroir. Aussi, le programme de la sixième édition du festival qui s‘est déroulée durant trois jours était riche. La première journée a été caractérisée par une soirée poétique et musicale, de même que la troisième journée qui a clôturé l’événement.

Cependant, c’est en présence du Secrétaire Général de la wilaya représentant le wali, de députés, du directeur de la culture des conférenciers et d’une foule nombreuse composée de jeunes, d’hommes et de femmes. La sixième édition du festival national du chir EL Melhoun a été clôturé après que les poètes Tayeb wahida Nacer Hadjadj-Amar Bouaziz , Arabi Abdelakder Hadj Bainine , les chanteur bédoui Bendehiba , Touâhri ,et du chaâbi Belmahi Abdelkader , Amine Awki et Hadj , Driss aient enchanté le public par la richesse du verbe , des chansons et de la musique . Tous ces artistes ont excellé dans leurs genres et styles. Précisons que le chanteur chaâbi , hadj Driss , de Blida qui a cessé de chanter en 1988, s’est de nouveau produit sur scène lors de la manifestation de clôture de la Xéme édition du festival, jouant de la mandole accompagné d’un orchestre local.

Ce chanteur à la voix douce et pénétrante a égayé le public merveilleusement bien. Il a entonné des poésies qu’il a lui-même composées, glorifiant le prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut sur lui) et la beauté de la Mecque et celle de la Kaâba. Le Docteur Ouarda Kholia, membre de l’Union Nationale des Ecrivains algériens, section d’Alger a fait part des recommandations formulées par la commission du festival à l’adresse des départements concernés. Ces recommandations ont trait à la création d’une cellule chargée d’écrire et d’éditer les travaux des éditions du festival ; la nécessité d’introduire des auteurs algériens du chiir El Malhoun dans les cycles d’enseignement de l’éducation nationale ; faire associer l’université dans la recherche concernant le chiir El Melhoun ; faire intervenir la wilaya et l’APC pour soutenir matériellement le festival ; la continuité de cette manifestation culturelle ;des ateliers de formation et d’apprentissage du chiir El Melhoun pour les initiés .

En début de soirée , un documentaire projet a montré des figures emblématiques dans les domaines du tassaouf , tels que le grand maître de l’illumination soufie , fondateur de la tarika qui porte son nom et qui compte des adeptes dans les pays du Maghreb, d’Europe de l’orient et des Amériques , de la peinture tel Khada , du quatrième art tel Abderrahmane Kaki ,du chaabi tels Ali Benkoula , Maazouz , Bouadjadi , du bédoui tels les cheikhs Hamada et Djilali Ain Tédlés de la poésie tels BentobjI Abdelkader , auteur de fameuse quacida « ya Boualem Djilali que le chanteur du rai Khaled a internationalisée . Bendenia Charef Belkheira. Des scènes de joueurs du baroud et de la karabila, de Aîssaouas ont également été interprétés montrant le mausolé de Sidi Lakhdar à côté duquel se dresse majestueusement un palmier d’un genre particulier, qui du vivant de cet prestigieux laudataire du prophète (la paix et le salut sur lui) était asséché et dur.

Alors, Sidi Lakhdar dit dans une quacidate ‘Nakhla M’Thepta , talagah baâd Yebous ». « Ghama Ekoun quabi ». Ainsi, Sidi Lakhdar avait choisi le lieu où il serait enterré. En s’adressant à ses enfants, il leur a demandé de respecter sa décision « veillez à ce que ma tombe soit prés du palmier fixé à la terre ». Ce palmier a repris vie par miracle après la mort de Sidi Lakhdar, en ayant une forme étrange. En contrebas du mausolée, à trois kilomètres à vol d’oiseau, se trouve le village qui porte le nom de Sidi Lakhdar , et ce depuis l’indépendance. Durant l’époque coloniale, ce village s’appelait « Lapasset ». Dans la wilaya d’Ain Defla, un petit village a été baptisé du nom de Sidi Lakhdar en égard à une bataille que ce guerrier de l’armée turque au grade de général dirigea contre les espagnols au seizième siècle. Quand à la deuxième journée du festival, elle a été caractérisée essentiellement par un colloque national portent sur les mécanismes à mettre en œuvre pour la mise en valeur de l’héritage du patrimoine culturel, notamment le volet « Chiir El Melhoun légué par les poètes qui sont venus avant nous.

Le docteur Hamou Ferraoun, spécialiste en anthropologie de l’Islam, Amar Bouaziz , chercheur, Amar Belkhodja, historien –Chaâlal Khaled chercheur Ghriet Abdelmadjid , spécialiste , Beldjilali Hamou et Bouferma ,venus de Mostaganem et d’autres wilayas ont animé des conférences . Débats en rapport avec le thème du colloque. Les intervenants ont préconisé, pour la sauvegarde du leg du chiir El Melhoun par orale, d’unifier le sens de certaines terminologies, de collecter des mémorisateurs et de ceux détenant par écrit des textes, de les répertorier, de les étudier par des spécialistes afin de corriger les erreurs de transcription, notamment par les chanteurs. Des investigations et des réflexions profondes doivent être entreprises de façon académique par des spécialistes et des universitaires, versés dans le patrimoine culturel qui constitue notre identité et notre personnalité que l’ont doit à tous prix préserver, surtout en ces temps qui courent où la politique de la mondialisation frappe à nos portes.

Donc, le patrimoine culturel qui a joué un rôle important dans la lutte contre les visées du colonisateur français tendant à dépersonnaliser l’algérien et lui ôter son identité. Toutes ces tentatives ont été vouées à l’échec. Les cheikhs de zaouïas, les maîtres des écoles coraniques et les poètes ont par leurs actions, dressé un rempart contre lequel se sont brisées toutes les visées destructrices du colonialisme.

Même les « meddah » qui activaient dans les souks, et les cafés maures ont joué par leurs paroles bien étudiées, un rôle mobilisateur des masses populaires tout en aiguisant chez eux la haine du roumi, alors que des pseudos cheikhs et quelques uns de l’intelligentia se réclamant de la nahda islamique et ceux de l’élite revendiquant l’assimilation, c’est-à-dire l’effacement de la nationalité algérienne et l’intégration des algériens dans la famille française sans pourtant y réussir. L’année prochaine, la septième édition du festival national du chiir El Melhoun , dédié à Sidi Lakhdar se tiendra du 25 au 27 septembre et aura pour thème « la quacida » « Quassat Mezaghrane Maâlamou» écrite par Sidi Lakhdar qui raconte avec détails le déroulement de la bataille contre les espagnols qui eut lieu du 23 au 26 août 1558. Sidi Lakhdar y a participé activement en tant que général dans l’armée turque. Cette quacida fait de son auteur un acteur et un témoin historique et elle constitue de nos jours une référence pour les historiens.

Aussi a l’occasion du colloque organisé lors de la sixième édition du dit festival où le commissaire a remis gratuitement à chacun des participants un recueil nouvellement édité, consignant les conférences faites durant la cinquième édition (2017) à celles de cette année, seront éditée en 2019. Aussi, un livre de Bendamache, consignant 167 quacida de Sidi Lakhdar sortira bientôt des presses d’imprimerie.

Charef.N