<span style='text-decoration: underline;'>Entre 80.000 et 100.000 dinars pour le mètre carré</span>:<br><span style='color:red;'>Mise en vente prochaine de centaines de locaux abandonnés dans les cités AADL</span>

Entre 80.000 et 100.000 dinars pour le mètre carré

Entre 80.000 et 100.000 dinars pour le mètre carré : Mise en vente prochaine de centaines de locaux abandonnés dans les cités AADL

Des centaines de locaux abandonnés depuis plusieurs années dans les cités location-vente à Aïn El Beida, seront prochainement mise en vente, a-t-on appris de sources bien informées qui précisent que cette vente se fera par adjudication c’est-à-dire que les locaux seront accordés aux personnes faisant les offres les plus élevées.

Le prix d’adjudication devra varier entre 80.000 et 100.000 dinars pour le mètre carré. Un prix qualifié d’excessif par de nombreux acheteurs potentiels qui estiment que ces locaux se trouvent dans des zones non commerciales. Les concernés appellent à une révision à la baisse du prix d’adjudication et la facilitation de la procédure administrative pour l’achat de ces locaux.

Les prix proposés par l’agence AADL pour la vente de ces locaux, risquent en effet, de dissuader de nombreux acheteurs potentiels ce qui va pénaliser, par ricochet, les habitants des nouvelles cités location-vente qui ne cessent de se plaindre du manque flagrant en commerces dans ces cités dortoirs. Dans les deux cités AADL 2.500 et 2.700 logements à Aïn El Beida, il existe 300 locaux commerciaux abandonnés; ce qui complique la vie des habitants contraints à se déplacer à Es Sénia ou à Oran pour faire leurs courses. Les habitants dénoncent la dégradation des conditions de vie dans ces cités dortoirs dépourvues de presque toutes les commodités. Il est à rappeler, qu’une lettre comportant huit revendications, a été adressée récemment au chef de l’exécutif local par les habitants qui regrettent essentiellement la recrudescence de la l’insécurité, le déficit criard en moyens de transport en commun et l’absence des équipements publics.

H.Maalem