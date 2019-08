<span style='text-decoration: underline;'>Concours de la «Meilleure plage»</span>:<br><span style='color:red;'>Mise sur pied d’une commission pour la sélection des plages candidates</span>

Une commission de wilaya pour le concours de la «Meilleure plage», au titre de la saison estivale 2019, a été mise sur pied à Oran, pour la sélection de la meilleure plage parmi les plages candidates, a-t-on appris samedi auprès de la direction du Tourisme et de l’Artisanat.

Un programme de sorties sur site a été entamé par la dite commission le 28 juillet dernier au niveau des plages de la daïra d’Aïn El Turck. Le 30 juillet la commision s’est rendu au niveau des plages des daïra de Bethioua et de Bir El Djir, le 31 juillet au niveau des daïra de Gdyel et Arzew et enfin le 1er août dernier au niveau des plages des daïras d’Oran et de Boutlélis, a indiqué le chef de service chargé du contrôle et suivi des activités touristiques.

Morad Boujenane a fait savoir que cette commission de wilaya est constituée de membres représentants les directions du Tourisme, de la Santé, de l’Hydraulique, du Transport, des Travaux publics, du Commerce, de la Jeunesse et des Sports, de l’Environnement, des Domaines et de la Conservation des forêts. Selon la même source, le concours de la «Meilleure plage», à l’initiative du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, ouvert aux plages autorisées la baignade, sera sanctionné d’un prix après classement de trois communes côtières en compétition selon des critères bien définis.

Le concours, qui s’effectuera en deux phases en désignant en premier lieu trois plages à l’échelle de la wilaya suivant un barème de notation, a-t-on expliqué, ajoutant qu’il sera procédé, dans un deuxième temps à la sélection de la meilleure plage à l’échelle nationale, en fonction de points cumulés pour chaque plage parmi les plages sélectionnées lors de la première phase. D’après le responsable, les critères de sélection sont draconiens, outre la sécurité et la tranquillité publique au niveau de la plage, l’accès à la plage, les balisages de protection et de vigilance tels que les miradors, sont pris en compte, de même que les aménagements de passage vers les lieux de baignade, l’hygiène, la propreté, la qualité de l’eau de baignade, l’aménagement adéquat de parkings, l’organisation d’activités culturelles, de loisirs et sportives au profit de estivants et des familles et autres nautiques en mer. Une commission nationale de la saison estivale est chargée d’examiner les présélections des commissions de wilaya pour classer les trois meilleurs plages, a souligné le responsable, notant que chaque plage candidate fera l’objet de visites d’inspection pendant la période allant du 1er au 20 septembre prochain pour savoir si les mesures ont été respectées.