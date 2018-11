<span style='text-decoration: underline;'>Dans son fief où elle est née en 1892 </span>:<br><span style='color:red;'>Misserghine fête la Clémentine</span>

« Même si les organisateurs pouvaient faire mieux, ils sont à féliciter, néanmoins, pour cette initiative très louable », nous dit un exposant lors de notre passage à son stand présentant des plateaux d’oranges-Clémentine.

C’est la première fois qu’on honore dame Clémentine dans son fief où elle est née en 1892 lorsque père Clément Rodier, pépiniériste également de l’orphelinat de Misserghine « s’amusa » à un croisement entre le mandarinier et l’orange amère du bigaradier. Cette variété d’orange fut reconnue en 1902 comme faisant partie de la famille des agrumes et les colons français «l’exportèrent » en Europe du sud, la Corse et l’Espagne, notamment.

Jeudi dernier, la Direction des Services et la Chambre de l’Agriculture ont organisé la première édition de la fête de la Clémentine en présence du wali et de nombreux participants, une trentaine d’exposants et des agriculteurs venus exposer leurs produits.

L’objectif de cet événement, est de faire labelliser la Clémentine qui commence à tomber dans l’oubli du fait du rétrécissement comme peau de chagrin de la surface plantée et de la « bétonisation » des terres agricoles.

Pour relancer sa culture, il serait souhaitable de sensibiliser et aider les propriétaires terriens locaux à reprendre la filière et améliorer le rendement si on pense à l’exportation comme exprimé par le directeur des services agricoles.

Hakim Ghali