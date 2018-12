<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la Confédération (16èmes de finale - retour)</span>:<br><span style='color:red;'>Mission casse-cou pour l’USMBA à Enugu</span>

L’USM Bel-Abbès, accrochée à domicile lors du match aller (0-0) par les Nigérians d’Enugu Rangers, tentera dimanche (16h00 algériennes) de réaliser l’exploit de revenir avec le billet qualificatif aux 16es de finale «bis» de la Coupe de la Confédération africaine de football malgré la crise multidimensionnelle à laquelle fait face le club de Ligue 1.

Cependant, et contrairement au précédent déplacement au Liberia, l’effectif de la formation de la «Mekerra» compte moins d’absences cette fois-ci.

En effet, seuls Zouari, Bellahouel, Khali et Lamara manquent à l’appel pour diverses raisons. Il est à rappeler que cette crise a failli empêcher l’équipe de faire le déplacement au Nigeria, n’était-ce l’intervention du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération algérienne de football et de la Ligue de football professionnel qui ont mis un avion spécial à la disposition du club de l’Ouest du pays. La wali de Sidi Bel-Abbès a également rendu visite aux joueurs la veille de leur déplacement à Enugu pour les rassurer au sujet de leur situation financière, principal souci des protégés de l’entraîneur Youcef Bouzidi qui n’ont pas perçu leurs salaires depuis le début de cet exercice. Cette visite aura eu un effet positif sur le moral des joueurs, étant donné que certains d’entre eux, qui envisageaient de boycotter encore ce déplacement, sont revenus à de meilleurs sentiments. C’est avec un bon moral donc que la formation algérienne tentera de créer l’exploit à Enugu après avoir laissé filer l’opportunité de réussir un résultat positif lors du match aller dont la préparation avait été perturbée par les problèmes du club, rappelle-t-on. «Il est vrai qu’on s’est compliqué la vie après le nul concédé à domicile lors du match aller, mais nous allons tout donner pour revenir avec le billet de la qualification. Cela dit, et quel que soit notre sort dans cette épreuve, il faudra penser notamment à l’avenir du club en Ligue 1, car si les problèmes financiers persistent, l’équipe risque de rétrograder en fin de saison», avertit l’entraîneur-adjoint, Djilali Zouba. Pour sa part, le milieu de terrain, Larbi Tabti, une pièce-maîtresse de l’équipe, a assuré avant le départ que tout l’effectif est déterminé à rectifier le tir en terres nigérianes, tout en mettant en garde contre la saignée à laquelle est exposé l’effectif du club à cause des nombreux problèmes auxquels font face les joueurs. «Même étant blessé, j’ai tenu à être du déplacement au Nigeria. Je vais tout faire pour jouer ce match. Seulement, on espère tous que nos problèmes soient réglés à notre retour au pays, car il y a le risque d’assister à un départ massif des joueurs au cours de ce mercato d’hiver», a prévenu Tabti. Ce dernier a dû abandonner ses coéquipiers à la fin de la première mi-temps du match aller, samedi passé, à cause d’une blessure.