<span style='text-decoration: underline;'>MOB - ASMO</span>:<br><span style='color:red;'>Mission délicate pour El Djemia</span>

Tout juste moyens et tenus en échec à domicile lors de la précédente journée contre l’USM Annaba, les asémistes sont appelés à se ressaisir cet après-midi en déplacement à Bejaia face à MOB, dans le cadre de la 10ème journée du championnat de ligue Deux.

Une mission difficile pour les vert et blanc d’El Djemia qui vont tenter de négocier au mieux ce rendez-vous compliqué. Ce sera face à des joueurs de Bejaia motivés et qui ne se priveront pas de se surpasser et de mettre les bâtons dans les roues aux asémistes déjà à mal.

Le coach, Louafi Salem qui a démissionné de son poste d’entraineur juste après le match contre Annaba, s’est finalement rétracté pour reprendre du service. Il va sensiblement remanier son équipe avec le retour de blessure de Hitala, de Berramla qui a purgé sa suspension et de Bencheikh. Mais par contre, Zaidi, Baghdaoui et Lahbiri n’ont pas été convoqués (Choix du coach). Il est donc attendu au départ, un onze remanié où les attaquants doivent répondre présents pour secouer les filets adverses. En plus du secteur offensif, l’arrière garde doit tenir aussi le coup face aux assauts des locaux. Les oranais sont avertis vu la fraicheur physique de l’adversaire.

Du côté des joueurs, même si la situation de l’équipe et les tracas du coach ne sont pas vraiment apaisants, on se veut tout de même rassurants. La sérénité a commencé à revenir au sein du groupe qui veut désormais ouvrir une nouvelle page à l’occasion de cette rencontre face au MOB. Les coéquipiers de Berramla ont effectué leur ultime séance d’entrainements à Oran, le mercredi à Bouakeul, une occasion pour le coach pour opérer les derniers réglages et de dévoiler la liste des 18 joueurs convoqués pour le déplacement à Bejaia.

La troupe s’est déplacée par route le jeudi à destination de Bejaia et dès son arrivée, a rallié Tichy pour une mise au vert de deux nuitées. Les asémistes ont effectué sur place, hier, une séance d’entrainement.

B.Sadek