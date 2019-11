<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une 11ème journée | NAHD-MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Mission délicate pour El Hamri</span>

C’est sur une courbe ascendante et après avoir ramené un nul précieux de Béchar lors de la mise à jour de la 6ème journée face à la JSS, que les Hamraoua vont se présenter cet-après-midi sur la pelouse du stade 20 Août 55 pour affronter le NAHD, dans le cadre de la 11ème journée du championnat de ligue Une.

Un périlleux déplacement en somme que les Sebbah et consorts vont bien négocier pour maintenir leur bonne dynamique. Les responsables hamraouis motivent la troupe et tentent de mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Durant les séances d’entrainements, chérif El Ouazzani et le staff technique, n’ont pas cessé de mettre en garde le groupe contre tout excès de confiance, sachant que cette équipe du NAHD, reste intraitable à domicile. D’aucuns dans l’entourage du club et même au sein de la direction du club, commencent à croire en cette équipe du Mouloudia d’Oran et sur ses chances de s’accrocher sur le podium, jusqu’au terme de la première phase du championnat. Les voyants sont au vert, et tout porte à croire que cette équipe peut réaliser cet objectif. Côté effectif, Mecheri Bachir devra compter sur l’ensemble des joueurs, de même que sur Mellel et du gardien Litim qui sont frais et prêts à être de la partie. Même l’attaquant Frifer qui a raté le déplacement de Béchar en raison d’une blessure, sera aussi présent. Il ne manquera que Sebbah suspendu pour avoir écopé d’un quatrième carton jaune. Le responsable technique comptera sur Vivien pour le remplacer. Les joueurs sont décidés à enchaîner avec un troisième résultat positif de suite et ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin, même, si ce ne sera pas une partie de plaisir. Il est à noter que Heriet, Hamia et Mekkaoui, sont toujours écartés pour cas d’indisciplines. Le Staff technique a opéré les derniers réglages le mercredi lors de l’ultime séance d’entrainements effectuée à Zabana. Mecheri Bachir en a profité pour dévoiler la liste des 18 joueurs appelés à être du voyage. La troupe du Mouloudia d’Oran s’est déplacée hier par route, à destination de la Capitale.

Par ailleurs, on nous apprend qu’après la réunion qui s’est tenue entre Chérif El Ouazzani et Djebbari en présence du DJS pour tenter de trouver des solutions aux problèmes, il a été décidé, l’organisation d’une AG extraordinaire des actionnaires ce mardi prochain à l’hôtel le Méridien, où il est attendu des changements au sein du Conseil d’administration, afin de permettre la désignation d’un PDG.

B.Sadek