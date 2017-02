<span style='text-decoration: underline;'>Ligue deux, 19ème journée | CABBA - ASMO</span>:<br><span style='color:red;'>Mission difficile pour El Djemia</span>

Ayant repris confiance, avec la venue de Benchadli, en signant leur premier succès, face à l’ASO Chlef, lors de la précédente journée, et ce, après une série de 7 matchs sans victoire, les verts et Blanc d’El Djemia, sont appelés à effectuer un périlleux déplacement à Bordj, pour affronter le CABBA, dans le cadre de la 19eme journée, de ligue deux.

Le coach asémiste ne veut absolument pas rater ce rendez-vous, afin d’enchaîner avec un bon résultat, pour mettre fin au doute, et surtout remettre le train en marche. Conscient de l’importance de cette rencontre, le responsable technique asémiste a consacré l’essentiel de sont travail, hormis le volet technico-tactique, sur le plan psychologique. C’est la raison pour laquelle, il n’a pas cessé de demander à ses joueurs, de tout faire pour confirmer la précédente victoire face à Chlef. Il n’a pas manqué aussi de les motiver. Même la direction du club leur a octroyé la prime du match gagné face à l’ASO, en guise d’encouragement. Pour préparer ce match, Benchadli a programmé lundi passé, pour ses joueurs, une joute amicale à Bouakeul, face à la jeune équipe de la JS Sig. Les camarades d’Oussaad se sont imposés sur le score de 2 – 0. Ameur Yahia et Boubakour, ont été les buteurs de cette rencontre. Les coéquipiers d’Ameur Yahia, ont effectué le mardi leur ultime séance d’entraînement à Bouakeul. Benchadli en a profité, pour opérer les derniers réglages, et de dévoiler la liste des 18 joueurs, appelés à effectuer le déplacement. Le coach n’a pas opéré de grands changements à cette liste, qui a connu seulement, le retour du portier Dahmane et la convocation du défenseur espoir, Belaribi. Le grand absent est Ziaya, qui est suspendu, pour contestation de décision d’arbitre, lors du match contre Chlef. Son absence donne des soucis au coach, vu son importance dans le secteur offensif. Pour son remplacement, Benchadli songe à titulariser Boubakour ou Banoune.

El Djemia depuis hier à Sétif

C’est hier matin, que la troupe asémiste a pris la route, à destination de Sétif. Une fois arrivés sur place, les verts et blanc de Medina Jadida, ont rallié l’hôtel El Hidab, pour une mise au vert de deux nuitées, afin de bien se ressourcer, avant leur match face au CABBA. Ils ne rallieront La ville de Bordj Bou Arreridj, que le samedi jour du match.

Nechniche adjoint de Benchadli

Après le départ de l’entraîneur adjoint, Meguenni, plusieurs noms ont été proposés pour son remplacement, et même, on a évoqué le retour Hadj Merine et de Bouha. Les responsables du club ont temporisé, jusqu’à ce que responsable technique asémiste propose un adjoint. Il s’agit Sid Ahmed Nechniche, connu pour avoir drivé plusieurs clubs de la région, dont le RCGO et l’USMO. Benchadli connaît bien les capacités de Nechniche, vu qu’il est détenteur d’une licence CAFA, et qu’il pourrait être d’un grand apport, au niveau du staff technique de l’ASMO. Après avoir tout conclu avec les dirigeants et signé son contrat, Nechniche a entamé son travail avant-hier.

B.Sadek