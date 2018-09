<span style='text-decoration: underline;'>JSMS - ASMO</span>:<br><span style='color:red;'>Mission difficile pour El Djemia</span>

Les asémistes qui ont été mis en échec à domicile, lors de la précédente journée face au MCS, sont appelés à effectuer ce vendredi, un périlleux déplacement à Skikda, pour affronter l’équipe de la JSMS, dans le cadre de la 5e journée du championnat de ligue deux.

Les verts et blanc de Medina Jadida, sont décidés à se présenter sur le terrain, avec un seul objectif, celui de se racheter et renouer avec les résultats positifs. Mais leur mission ne s’annonce guère aisée.

Malgré cela, les joueurs sont unanimes à dire, qu’ils sont prêts relever le défi, et revenir à la maison avec un résultat probant. Le coach Zeghdoud n’a pas cessé de mettre en garde ses joueurs contre tout excès de confiance, et a basé son travail durant les sérances d’entrainement, sur le manque d’efficacité. Une préparation axée surtout sur des exercices devant les buts. Le responsable technique d’El Djemia craint une certaine déconcentration de la part de ses joueurs, notamment à cause du problème financier, qui secoue le club. Zeghdoud est inquiet, en raison de l’état d’esprit du groupe et craint un mauvais rendement face à Skikda. Pour ce match, Zeghdoud devra se passer des services de l’attaquant Bentiba et du défenseur Benamara, qui sont encore convalescents, ainsi que d’Aguid,(suspendu), du 2e gardien Henane et Berramla, exempté pour ce match, pour ne pas affronter son ancienne équipe, avec laquelle il a eu des déboires, avant de la quitter la saison passée.

Par contre, le coach bénéficiera du retour de Zahzouh, qui a réintégré le groupe, après avoir été écarté des terrains, en raison d’une blessure. Ce sera aussi une première convocation pour le jeune Bouakil, qui pourrait être mis dans le bain ce vendredi. Les coéquipiers de Mebarki ont effectué leur dernière séance d’entrainement à Oran, le mardi à Zabana, au cours de laquelle Zeghdoud a opéré quelques réglages, et dévoilé la liste des 18 joueurs convoqués. Les asémistes ont pris hier matin par route, le départ à destination de la ville de Skikda. Une séance de décrassage était prévue à leur arrivée. Une autre ultime séance est prévue aujourd’hui, où le coach devra effectuer quelques retouches, avant le match prévu demain contre Skikda. Dans le camp des fideles supporters, on se demande avec quel état d’éprit, les joueurs vont-ils aborder cette rencontre, vu que leur moral est au plus bas, à cause de leurs dus impayés. Ce problème touche aussi le staff technique. Le préparateur physique et l’entraineur des gardiens ont du jeter l’éponge, pour leurs arriérés impayés.

Leur départ a mis dans l’embarras le coach Zeghdoud, qui se retrouve seul à diriger la barre technique, du team de Medina Jadida.

B.Sadek