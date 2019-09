La formation du Mouloudia d’Oran veut maintenir le cap pour garder encore son invincibilité après trois sorties depuis le début de saison. En effet, les Hamraoua sont en train de réaliser un bon parcours qui pourrait leur permettre de se hisser plus haut et pourquoi pas, ne pas jouer les premiers rôles à la fin de l’exercice.

Certes, devant le CSC, l’équipe a souffert pour s’imposer, mais le contenu du jeu proposé par les camarades de Sebbah laisse supposer que cette formation maitrise bien son sujet et pourrait figurer parmi les prétendants à une place sur le podium. Avec cette bonne dynamique depuis l’entame de la saison, les supporters du MCO commencent d’ores et déjà, à rêver vu que leur équipe favorite a les moyens pour réaliser ses objectifs. Le déplacement de cet après-midi à Ain M’Lila afin d’affronter l’ASAM pour le compte de la 4ème journée, est un sérieux test que les rouge et blanc d’El Hamri doivent réussir s’ils veulent montrer qu’il faudra compter avec eux cette saison. Il est à noter que l’équipe du MCO, va livrer son premier match sur un terrain en gazon naturel du stade Zoubir Khelifi dans un état pitoyable, n’arrangeant pas le jeu des oranais. Chérif El Ouazzani est appelé à prendre les dispositions nécessaires afin de contrer cette équipe de l’ASAM qui compte assurer son premier succès de la saison. Côté effectif, le milieu de terrain Heriat ne sera pas de la partie. Il a déclaré forfait pour ce déplacement d’Aïn M’lila en raison d’une blessure. Le coach le récupérera face au MCA. Benamara devra le remplacer aux cotés de Lagraa, au regard de ses bonnes qualités de milieu récupérateur. Hormis Heriet, Cherif El Ouazzani va bénéficier de la présence de l’ensemble de ses joueurs et ne compte pas changer l’équipe qui a disposé du CSC lors de la précédente journée. Il est donc attendu que ce sera la même équipe qui a eu le mérite de gagner le CSC. Depuis la reprise et vu que la rencontre est programmée à 16 h, les séances d’entrainements se sont déroulées à l’heure du match. Les rouge et blanc d’El Hamri, ont effectué leur dernière séance de préparation ce lundi à Zabana, Cherif El Ouazzani en a profité pour opérer quelques réglages et pour dévoiler la liste des 18 joueurs appelés à faire le déplacement. La troupe du Mouloudia d’Oran s’est déplacée hier par avion et passé une nuitée à l’hôtel Arc en ciel de Khroub. Le moral de la troupe est au beau fixe. Les joueurs redoutent seulement l’état du terrain en gazon naturel qui est à la limite du praticable. Malgré la difficulté de la tâche, le driver Hamraoui reste optimiste, estimant que le meilleur scénario qui puisse arriver, est de rentrer à la maison avec un bon résultat. Pour cela, la prudence sera de mise et surtout, ne pas sous-estimer cette formation menée par un bon entraineur qui n’est autre qu’Aït Djoudi.

B.Sadek