<span style='text-decoration: underline;'>PAC - MCO</span>:<br><span style='color:red;'>Mission difficile pour El Hamri</span>

Après avoir entretenu le doute, depuis le début de la saison, les Hamraouas ont retrouvé une certaine sérénité, suite à leur dernier succès, réalisé lundi passé, à domicile face à Ain M’Lila.

Cette victoire a été une consolation morale, non seulement pour le staff technique intérimaire, mais aussi pour l’ensemble des supporters, qui craignaient le pire pour leur équipe, suite aux mauvais résultats réalisés. Sous la coupe l’entraineur des espoirs, Kinane et du préparateur physique, Bekadja, les rouges et blanc d’El Hamri se sont libérés et repris confiance. Bien que satisfait, le staff technique ne cherche pas à pavoiser et reste prudent, vu que le MCO va négocier en ce début de soirée, un périlleux déplacement du coté de Bologhine, où il affrontera le Paradou AC. Un club, qui n’a jamais réussi au MCO. Ce match entre dans le cadre de la 6e journée de ligue une. Ainsi, après avoir retrouvé une certaine confiance, le Mouloudia d’Oran veut continuer à engranger des points, et à maintenir la bonne dynamique. Pour réussir leur difficile mission, les Hamraouas ont besoin de redoubler d’efforts et de s’adapter au rythme de la compétition, sachant qu’après le PAC, ils auront à accueillir le MCA, un gros calibre, avant de se déplacer à Bologhine, pour y affronter l’USMA. Les rouges et blanc d’El Hamri ont entamé la préparation du PAC, tout juste après Ain M’Lila.

Pour apporter les derniers réglages, l’entraîneur intérimaire, Kinane a saisi l’opportunité, pour tester son groupe, pour la dernière fois, durant l’ultime séance d’entraînement, effectuée hier matin à Zabana.

Le coach, après avoir opéré des retouches et travaillé le volet psychologique, en a profité, pour dévoiler la liste des 18 joueurs, appelés à effectuer le déplacement à Bologhine. La bonne nouvelle pour El Hamri, c’est que le groupe sera au complet, et le coach n’aura aucun souci, à composer son onze de départ. Le duo Kinane/Bekadja bénéficiera aussi, du retour de Feham Bouazza, qui a été autorisé à reprendre du service. La délégation oranaise s’est déplacée hier après-midi, à destination de la capitale, et a rallié à son arrivée, l’hôtel Sultan de Hussein Dey, pour y élire ses quartiers. La balle est désormais dans le camp des joueurs, qui sont appelés à ne pas décevoir. Il est à noter, que Kinane n’a pas bénéficié d’une dérogation spéciale, lui permettant d’être présent sur le banc face au PAC, comme face à l’ASAM. L’entraîneur des réservistes, s’est vu privé d’une licence provisoire, au niveau de la DTN, vu que ce technicien ne détient pas de diplômes requis, lui permettant d’effectuer son travail sur le banc. Kinane, qui assure actuellement l’entraînement des séniors, pourrait diriger l’équipe à partir de la tribune. C’est Bekadja, le préparateur physique, qui sera appelé à gérer l’équipe, à partir du banc de touche face à la formation du PAC, avec l’entraîneur des gardiens, Brahim Boumaachouk.

B. Sadek