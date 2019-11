<span style='text-decoration: underline;'>Journée d’étude sur l’impact des réseaux sociaux sur la société</span>:<br><span style='color:red;'>Mobilis accompagne le CNJA</span>

Mobilis a accompagné le Conseil National des Journalistes Algériens (CNJA), dans l’organisation d’une journée d’étude et de sensibilisation sous le thème «L’impact des réseaux sociaux, enjeu et défis», tenu le jeudi 14 Novembre 2019 à l’hôtel El Riad de Sidi Feredj à Alger.

Cette journée d’étude à réuni des universitaires et des experts en TIC, qui ont mis en garde, quant aux conséquences négatives des réseaux sociaux sur la sécurité et la stabilité du pays ainsi que sur la santé des jeunes, notamment contre les fake news que véhiculent certains réseaux sociaux. Les intervenants, ont soulignés sur l’importance de mettre en place une stratégie avec de nouveaux mécanismes, afin d’assurer un meilleur usage de ses plateformes de communication et de protéger la société de tous ses dangers. Mobilis, partenaire incontournable de la presse, réitère son soutien à une meilleure exploitation de l’espace numérique et du droit du citoyen à une information crédible.