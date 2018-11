<span style='text-decoration: underline;'>Qualité de réseau à Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Mobilis confirme son leadership</span>

Comme le plus grand pays d’Afrique, l’Algérie connaît actuellement une révolution dans la transformation numérique du pays. Une transformation orientée vers l’avenir, la construction d’une Algérie intelligente constitue un défi pour Mobilis et Huawei, les deux plus grands partenaires du secteur des TIC en Algérie.

Ainsi, Mobilis et Huawei ont hier, organisé un sommet sur les villes intelligentes». D’ailleurs, il a été question d’exposer le projet de modernisation du réseau d’Oran qui constitue un exemple important et sera promu dans d’autres villes d’Algérie. Prenant la parole lors de cet événement, Samir Bouzekri, directeur de la division technique au sein de Mobilis a indiqué que Mobilis devient le leader du réseau en Algérie. «Nous sommes les leaders en matière de qualité du réseau en Algérie», indique l’intervenant qui a indiqué que le développement du réseau de Mobilis continuera pour s’élargir à d’autres wilayas à l’image de Tlemcen, Sidi Belabbes, Laghouat et Alger. Pour M. Bouzekri, la coopération de son entreprise avec Huawei, constitue une importante étape de la construction numérique en Algérie, ce qui apportera «De nombreuses opportunités commerciales et d’emploi pour les entreprises», a-t-il dit avant de préciser que cette coopération incitera les deux parties à approfondir leur coopération dans ce domaine et à réaliser conjointement l’objectif de Smart Algeria». Le même responsable a estimé que la coopération avec le géant chinois des télécommunications permettra en outre de développer davantage la qualité des services de Mobilis et repondre ainsi aux aspirations de ses clients.

Lors de ce sommet consacré au sujet de «Smart City», les deux parties ont démontré que la vitesse téléchargement de test du réseau mobile 4.5 G, construit conjointement, atteignait 1 Gbps. Ce qui, estiment les représentants de Huawei, continue une réalisation remarquable dans le monde entier. Ainsi, il permettra de répondre à l’importante infrastructure de l’intelligent Oran, construit par les Jeux méditerranéens d’Oran en 2021.

En tant que nouveau réseau de neurones dans la ville, il jouera un rôle primordial dans la sécurité urbaine, la gestion quotidienne et l’amélioration du niveau de vie des habitants. Ce qui en fera des jeux 2021 très smart par rapport aux anciens.

A noter que Huawei Algérie emploie aujourd’hui environ 500 personnes dont 83% des algériens. L’entreprise qui active dans les télécommunications et la téléphonie, réalise plusieurs projets à travers les 4 coins du pays. Elle active non seulement dans la réalisation des projets, mais également dans la formation des ingénieurs.

Alger: Noreddine Oumessaoud