<span style='text-decoration: underline;'>Télécommunications </span>:<br><span style='color:red;'>Mobilis se déploie à l’international, selon Houda Feraoun</span>

Les premiers tests pour la mise en service des deux câbles sous-marins en fibre optique, pour l’optimisation de la connexion internet en Algérie, commenceront durant le dernier trimestre 2018.

L’annonce a été faite lundi par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Feraoun, lors de son passage sur les ondes de la Radio nationale. «Nous allons commencer les tests pour la mise en service des deux câbles sous-marins en fibre optique, pour l’optimisation de la connexion internet durant le dernier trimestre de cette année. Donc, la mise en service d’un des deux câbles interviendra en décembre prochain ou janvier 2019», a-t-elle indiqué, tout en précisant qu’en parallèle, le réseau inter-wilaya devrait être achevé d’ici la fin de l’année en cours.

La ministre a précisé qu’Algérie Télécom a investi dans deux câbles sous-marins pour l’amélioration de la connexion internet, le premier reliera Oran à Valence (Espagne), alors que le deuxième reliera la station de Annaba à l’infrastructure internationale Medex (Etats-Unis), «ce qui permettra aux Algériens de disposer d’un meilleur débit internet mieux sécurisé».

Par ailleurs, la ministre a indiqué, que l’opérateur de téléphonie mobile Mobilis, va se déployer à l’international, notamment au Mali, où il a soumissionné pour l’obtention de l’exploitation de la licence de 4ème génération dans ce pays, aux côtés du Maroc et de la France. «Après avoir obtenu l’autorisation du Conseil des participations de l’Etat, nous avons ficelé le dossier dans le but de remporter le marché de cette licence, 4ème génération au Mali», a expliqué Mme Feraoun, précisant que «Mobilis a prévu de se déployer plus massivement au Mali, pour des raisons de proximité».

Concernant la coupure de la connexion internet pendant les épreuves de l’examen du baccalauréat, la ministre a expliqué que «le service internet sera interrompu pendant une heure au début de chaque épreuve», présentant à cette occasion, d’avance «ses excuses aux usagers de l’internet».

S’exprimant au sujet de l’obligation faite aux commerçants de se doter de Terminaux de payement électronique (TPE), la ministre a indiqué, qu’elle demandera la prorogation du délai jusqu’à fin 2019, de manière à permettre aux commerçants d’acquérir les TPE fabriqués en Algérie par l’ENIE de Sid Bel-Abbès, au lieu de les importer de l’étranger.

Alger: Noreddine Oumessaoud