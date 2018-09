<span style='text-decoration: underline;'>Faire face aux courants religieux subversifs dans les mosquées</span>:<br><span style='color:red;'>Mohamed Aïssa annonce une révision prochaine de la loi sur les associations</span>

La loi sur les associations va faire l’objet d’une révision destinée à faire capoter les tentatives de « courants religieux » et « d’éléments subversifs » de s’accaparer de la gestion des mosquées à travers leurs associations religieuses.

C’est en effet ce qu’a déclaré le ministre des affaires religieuses et Wakfs Mohamed Aïssa, dimanche, sur les ondes de la Radio nationale, tout en rappelant que l’Algérie possède un héritage civilisationnel basé sur le juste milieu et la modération, « celui de Médine à l’époque du Prophète Mohamed et de ses compagnons». Le ministre a souligné que depuis les années 80, il avait été constaté des tentatives de « ré-islamiser » l’Afrique du Nord en y installant des « rites étrangers à la religion que nous avons hérité ». Ainsi, il citera entre autre ceux du wahabisme et du shiisme, ainsi que ceux pratiqués par des sectes et « maintes tendances islamo- politiques ». « Nous menons une bataille sur tous les fronts, une telle dérive dont il dira qu’elle émane d’individus cultivant l’extrémisme et la radicalisation », précise le ministre qui a expliqué que son département, et dans l’objectif de lutter contre ces phénomènes « étrangers aux traditions religieuses Algériennes », il a été procédé à des formations, chose qui a permis l’émergence d’imams modérés prenant le dessus sur un discours « rétrograde, ignorant et extrémiste ».

Mohamed Aïssa a rappelé également que les nouveaux programmes d’enseignement des sciences islamiques à travers les trois paliers (primaire moyens et secondaire) ont été reformés pour répondre désormais aux critères de modération et du juste milieu, en cultivant notamment le principe du « vivre ensemble » et en bannissant les « discours de haine et de stigmatisation ».

Par ailleurs, M. Aïssa a évoqué les tentatives de prédicateurs salafistes autoproclamés à vouloir s’accaparer des mosquées, précisant que celles-ci avaient donné lieu à la mort de deux imams. A ce titre justement, il annonce la prochaine introduction dans le Code pénal d’un amendement portant défense de l’Iman, au même titre, ajoute-t-il, qu’en ce qui concerne un juge ou un officier de police. Il indique, d’autre part, que son ministère a proposé au gouvernement de « geler » le renouvellement des associations religieuses de gestion des mosquées, une opération, rappelle-t-il, par le biais de laquelle étaient organisées des tentatives d’infiltration entreprises par des « courants radicaux » et des « éléments subversifs » pour en prendre les commandes.

Béatification de 19 religieux chrétiens, «une reconnaissance» de leur engagement envers l’Algérie

Sur un autre registre, le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Mohamed Aissa a affirmé que la cérémonie de béatification des 19 hommes de religion chrétiens dont les 7moines assassinés à Tibhirine (Médéa), prévue le 8 décembre prochain à Oran, constitue une «reconnaissance religieuse» pour ces victimes pour avoir choisi de servir en Algérie confrontée alors au terrorisme.

«Cette cérémonie est une reconnaissance religieuse pour rehausser au rang de martyr ces 19 moines qui ont choisi de rester et de servir en Algérie alors qu’il y avait le terrorisme», a déclaré le ministre .

Il a souligné que l’Algérie a donné, pour les besoins de cette opération, son accord et exprimé cette disponibilité à collaborer dans l’octroi de visas, l’encadrement, la présence aux festivités et aussi en donnant «une ampleur politique en plus de l’ampleur religieuse» à cette cérémonie, relevant que «tout ce qui a été fait par l’église catholique en Algérie a été accompli en étroite collaboration avec les autorités algériennes».

Soulignant que cette «reconnaissance profonde» de la part de l’église catholique repose sur une enquête qui aura duré 5 ans, par laquelle il y a eu démonstration que ces moines «ont préféré servir en Algérie par dévouement et dévotion».

M. Mohamed Aissa a indiqué, par la même occasion, que «même l’hypothèse de la visite du Saint-pape (à Oran) était possible à une certaine date», mais son calendrier ne lui permitpas d’y être présent au mois de décembre, notant que «cela n’exclut en rien la possibilité qu’il soit invité ultérieurement».

Par ailleurs, le ministre a annoncé qu’une cérémonie rendant hommage à 114 imams assassinés par les terroristes durant la décennie noire sera organisée à l’occasion de la prochaine célébration de la fête du Mawlid ennabaoui.

Alger: Noreddine Oumessaoud