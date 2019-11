<span style='text-decoration: underline;'>Handisports/Phase finale championnat de wilaya volleyball assis Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Mohamed Boudiaf au dessus du lot</span>

La ligue oranaise d’Handisports(LOH), a organisé ce week-end passé à la salle Magenta à Oran, la phase finale du championnat de wilaya de volleyball assis de la saison 2018/2019, qui a coïncidé avec les festivités du 1er Novembre.

Ont participé à cette compétition, le club Mohamed Boudiaf, le NRCO, le N Hikma Oran, tandis que le club Oussoud Wahrane s’est absenté. Pour pallier cette défection, les organisateurs ont convié le club ASHC Amizour, se trouvant sur place à Oran, dans le cadre d’un stage de préparation et ce, pour prendre part à ce tournoi. Ce challenge, sous forme de coupe, a été entamé avec les demi-finales. Mohamed Boudiaf et le club d’Amizour, ont accédé directement en finale après avoir disposé respectivement du NRCO et du Hikma Oran. La finale a opposé deux bonnes formations à l’image de l’expérimenté club de Mohamed Boudiaf qui ne cesse d’accumuler des titres et des trophées et du club d’Amizour. Le club oranais, s’est imposé sur Amizour par 3 à 0. Il est à noter que le club d’Amizour, invité d’honneur, n’a accédé au palier supérieur que cette saison et compte en son sein 11 joueurs dont deux éléments internationaux. Les ambitions du président de la Ligue oranaise d’Handisports (LOH), Hadj Laribi, sont grandes. Outre responsable de la ligue, il est également l’incontournable joueur du club Mohamed Boudiaf et capitaine de l’équipe nationale de volleyball assis. Hadj Laribi, prévoit d’organiser au cours de cette semaine, une réception à l’honneur des joueurs pour les récompenser et les motiver. S’agissant de l’équipe nationale, Hadj Laribi, après avoir participé le mois de septembre à la coupe d’Afrique au Rwanda, il va se préparer en prévisions des jeux africains prévus au Maroc le mois de janvier avec six autres éléments internationaux du club Mohamed Boudiaf. Il est utile de signaler, que la sélection algérienne est composée essentiellement de joueurs issus du club Mohamed Boudiaf d’Oran, qui domine la discipline et détenteur du championnat et de la Coupe d’Algérie, à plusieurs reprises dont les titres de la saison écoulée. Le président de la LOH et joueur club Med Boudiaf, nous dira: «Notre Ligue a profité des festivités du 1er Novembre pour organiser la phase finale du championnat de wilaya auquel a participé le club d’Amizour, en tant qu’invité, qui effectue un stage de préparation à Oran en même temps que notre équipe Mohamed Boudiaf. On effectue les entraînements avec cette équipe qui a de bonnes ambitions. Notre équipe n’a pas trouvé de difficultés pour remporter le titre de cette phase. Nous avons de bonnes avidités au sein de la ligue, pour la nouvelle saison. Outre le volleyball assis, on tient aussi intégrer chez les clubs la natation, l’athlétisme, le Power lifting et le basket sur fauteuil roulant. La nouvelle saison va débuter prochainement avec un nouveau système de compétition, afin de permettre aux clubs de jouer durant toute la saison. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette compétition notamment la DJS et les arbitres».

B.Sadek