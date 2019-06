<span style='text-decoration: underline;'>JM 2021 </span>:<br><span style='color:red;'>Mohamed El Morro relevé de ses fonctions de DG de la 19ème édition d’Oran</span>

Mohamed El Morro a été relevé mercredi soir de ses fonctions de Directeur général des Jeux Méditerranéens qu’abritera Oran en 2021, a-t-on appris auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Le MJS, qui n’a pas précisé les motifs de cette décision, a indiqué qu’un nouveau Directeur général sera désigné prochainement. Les préparatifs relatifs à l’organisation de la 19e édition de ces joutes sportives régionales ont fait l’objet d’un conseil interministériel présidé récemment par le Premier ministre, Noureddine Bedoui.

Plusieurs mesures ont été prises dont la mise en place d’une commission nationale qui suivra la préparation de ces jeux ainsi qu’une commission technique interministérielle supervisée par le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. Celle-ci regroupe les SG des ministères concernés pour s’enquérir mensuellement de l’avancement des projets et proposer toutes les solutions techniques, financières ou organisationnelles, afin d’accompagner l’action des autorités de la wilaya d’Oran. Il a été décidé également d’installer un comité auprès du Directeur de cabinet du Premier ministre pour évaluer le travail de la commission et des sous-commissions.

La commission technique interministérielle est attendue ce jeudi à Oran pour sa première mission sur le terrain. Mohamed El Morro, ex-président de l’ASM Oran (Ligue 2, Algérie), avait été installé par l’ex-ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Hattab, en novembre 2018 , comme directeur général de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) que va organiser Oran en 2021.