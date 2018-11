<span style='text-decoration: underline;'>Sofi Hôtel d'Oran </span>:<br><span style='color:red;'>Mohamed Merzougui honoré</span>

L’hôtel Sofihôtel a abrité ce vendredi, une sympathique cérémonie, organisée pour rendre hommage à l’un des plus vieux routiers de la presse nationale, Mohamed Merzougui. Ce grand journaliste de l’audio-visuel, a derrière lui une longue carrière de plus de 40 ans, qu’il a consacrée à la promotion du sport national.

A la radio ou à la télévision, Merzougui a écrit les plus belles pages des médias, par lesquelles il était passé, en plus d’un long intermède aux Emirats Arabes Unis, où là encore, il a fait étalage de sa grande connaissance sportive.

Ce vendredi donc, l’association El Besma de Sidi Bel–Abbes, représentée par Monsieur Kadiri Mohamed a tenu à rendre hommage, à l’enfant de la Mekkrera, en présence de personnalité du monde sportif, d’anciens cadres et de journalistes, parmi lesquels on citera MM. Naoum Benamar, ancien journaliste et industriel, Houari Adjel, Bensahnoun Abdelkader PDG du groupe Ouest Tribune, l’ancien wali M. Bousmaha et d’autres prestigieux invités, qui ont tenu à être présents, pour témoigner de leur sympathie et de leur reconnaissance, à ce grand homme de la presse qu’est Mohamed Merzougui.

