<span style='text-decoration: underline;'>Liverpool</span>:<br><span style='color:red;'>Mohamed Salah signe un nouveau contrat</span>

L’attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a signé un «nouveau contrat à long terme», a annoncé lundi le club anglais, sans préciser la durée.

Un peu plus d’un an après être arrivé à Liverpool pour 40 millions d’euros, après deux saisons réussies à l’AS Rome, l’attaquant égyptien «a lié son avenir aux Reds» a annoncé le club. Le joueur de 26 ans a connu une «remarquable première saison avec Liverpool», inscrivant 44 buts en seulement 52 matches. C’est le deuxième nombre de buts le plus important enregistré par un joueur de Liverpool en une saison, le record étant détenu par Ian Rush, avec 47 buts. Meilleur joueur africain, arabe et de Premier League, Mohamed Salah a raflé une impressionnante collection de récompenses pour sa saison exceptionnelle chez les Reds. Il a notamment reçu le trophée du footballeur africain de l’année pour avoir permis à l’Egypte de se qualifier pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 28 ans. Malgré deux buts marqués par Salah lors du Mondial, l’Egypte a quitté le tournoi après une troisième défaite, face à l’Arabie saoudite (2-1) le 25 juin à Volgograd.